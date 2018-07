Samsung Bixby smart speaker potrebbe essere lanciato la prossima settimana

Il Samsung Galaxy Tab Advanced 2 XL potrebbe avere un tasto Bixby : Tra i tablet Android che Samsung si prepara a lanciare troviamo anche il Samsung Galaxy Tab Advanced 2 XL. Ecco le sue presunte caratteristiche L'articolo Il Samsung Galaxy Tab Advanced 2 XL potrebbe avere un tasto Bixby proviene da TuttoAndroid.

Samsung Gear S4 sarà dotato di supporto a Bixby : Samsung Gear S4, il nuovo smartwatch del produttore sudcoreano da mesi ormai al centro di numerose indiscrezioni, sarà dotato di supporto a Bixby. Una notizia di questo tipo, peraltro, non è nemmeno particolarmente sorprendente, dal momento che Samsung ha tutte le intenzioni di puntare con forza sul proprio assistente smart.

Le ultime su Bixby in italiano : supporto Samsung Italia speranzoso : A che punto siamo con Bixy in Italiano naturalmente per la serie Samsung Galaxy? L'assistente vocale (alter ego di Siri, di Google Assistant, Cortana e chi più ne ha più ne metta) accumula un ritardo sempre più abissale per la nostra lingua- Eppure proprio in merito al futuro della funzionalità, almeno oggi 29 giugno, riusciamo a riportare per i nostri lettori un feedback della divisione Samsung Italia, attraverso il suo profilo Twitter ...

Il programma My Bixby Level sarà chiuso ad agosto e Samsung Messaggi ha un fastidioso bug : Samsung ha reso noto che il servizio My Bixby Level e i relativi contenuti non saranno più disponibili a partire dal 10 agosto 2018. Ecco tutti i dettagli

Samsung Bixby Smart Speaker potrebbe avere una fotocamera e un display : Stando ad alcuni brevetti risalenti allo scorso novembre, Samsung Bixby Smart Speaker potrebbe contare anche su un display che ruota e su una fotocamera

I cinque punti di forza per Bixby Vision su Samsung Galaxy S9 e S8 : focus dalla Corea : Stiamo vivendo un periodo in cui si parla molto di Bixby, complice anche alcune notizie condivise su queste pagine nei giorni scorsi per gli utenti che dispongono in primis di un Samsung Galaxy S9 o di un S8. Nel frattempo il produttore asiatico ha voluto rilasciare interessanti approfondimenti per quanto riguarda Bixby Vision, mettendo in evidenza quelli che vengono ritenuti i reali punti di forza di un progetto che ad oggi crea gioie e dolori ...

Ecco alcune possibili funzioni del Bixby Speaker di Samsung : Lo Speaker smart con Bixby è uno di quei pochi prodotti sui cui Samsung ha apertamente riconosciuto di essere al lavoro e, stando a quanto emerso di recente, potrebbe presentarsi al debutto già ricco di funzioni interessanti. In attesa di scoprire quando il nuovo Bixby Speaker verrà lanciato, vediamo insieme cosa potrebbe essere in grado di fare.

Samsung porterà Bixby su elettrodomestici come forni e robot cleaner : Bixby avrà un ruolo fondamentale nel programma di crescita dell'ecosistema IoT di Samsung: l'assistente virtuale dovrà arrivare su una gamma di dispositivi sempre più ampia, tra cui gli elettrodomestici come forni e robot cleaner. La versione 2.0 di Bixby arriverà con Galaxy Note 9 e dovrà rappresentare una svolta per Samsung.