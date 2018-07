Sampdoria | senti Ferrero | «L' Europa League non è un sogno»

Serie A Sampdoria - tifosi contro Ferrero : «Non ci rappresenti» : GENOVA - Circa 400 tifosi blucerchiati si sono ritrovati oggi sotto la sede della Sampdoria per contestare la presidenza doriana: " Ferrero non ci rappresenti", si legge sullo striscione esposto sotto ...

Caos Sampdoria - i tifosi si scagliano contro Ferrero : “non ci rappresenti più” : Caos a Genova dopo che la curva della Sampdoria in occasione dell’ultimo match perso contro il Napoli ha intonato cori discriminatori nei confronti del Napoli con la e conseguente sospensione per tre minuti dell’incontro. Decisivo il pronto intervento del presidente Massimo Ferrero, sceso addirittura in campo per andare a calmare i suoi tifosi usando toni molto duri definendoli “scappati di casa”. ECCO IL COMUNICATO DEI ...