Sampdoria | incontro per M' Bia

Sampdoria : incontro di Ferrero con il sindaco su vendita dello stadio : “Arriveremo all’obbiettivo (la vendita dello stadio di Genova ‘Luigi Ferraris’) il piu’ presto possibile. E ci impegneremo per arrivarci con tutte le garanzie, rispettando tutte le esigenze di chi sta da una parte e di chi sta dall’altra”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci stamani prima dell’incontro con il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a palazzo Tursi. Alla domanda sulla ...

Sampdoria - colpo Majer : incontro a Zagabria : Genova .- È Lovro Majer il secondo colpo in entrata della Sampdoria . Oggi la società blucerchiata si incontrerà a Zagabria con la Lokomotiva per limare gli ultimi dettagli di una trattativa lunga e ...

Calciomercato Napoli - incontro con la Sampdoria : la situazione : Calciomercato Napoli – Sono ore calde per il Napoli alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Carlo Ancelotti. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, sarebbe in corso in queste ore un incontro tra i vertici della Sampdoria e quelli partenopei, per definire il passaggio di Torreira al Napoli. Il club del patron De Laurentiis sta cercando un accordo che sia diverso rispetto al pagamento della clausola richiesto da Ferrero, un ...

Napoli - incontro con Torreira : si cerca accordo diverso dalla clausola - la Sampdoria “ascolta” : Lucas Torreira potrebbe essere il sostituto di Jorginho al Napoli dato che l’italiano sembra in procinto di firmare con il Manchester City Il Napoli si è gettato a capofitto su Lucas Torreira dopo aver quasi concluso la cessione di Jorginho al Manchester City. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, sarebbe in corso in queste ore un incontro tra i vertici della Sampdoria e quelli partenopei, per definire il passaggio di Torreira al ...

Sampdoria-Giampaolo - ecco l’esito dell’incontro : le ultime in casa blucerchiata : Nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra Sampdoria e Giampaolo, importanti indicazioni per il futuro. L’ultima stagione per il club blucerchiato è stata positiva, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella, l’incontro di oggi ha avuto esito positivo. Continua il rapporto dunque tra le parti, la certezza era arrivata soprattutto dopo l’accordo tra il Napoli ed Ancelotti, difficile pensare ad altre ...

Sampdoria - incontro Ferrero-Giampaolo : le ultime sulla panchina blucerchiata : La Sampdoria ha concluso la stagione, è stato un campionato che può essere considerato positivo. Nel frattempo secondo quanto riporta l’Ansa avverrà domani a Roma l’incontro tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, si parlerà del futuro. All’appuntamento presenti anche altri dirigenti del club ligure: incontro per valutare per il futuro di Giampaolo in panchina. Il tecnico ha ...