Salvini querela Saviano | “svilita Istituzione“ Video | replica | “siate con me contro

Migranti : Saviano - querela Salvini? non arretro di un passo : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Il Ministro della Mala Vita si è deciso a querelarmi. Non ho avuto alcuna comunicazione ufficiale, quindi non so ancora chi sia il magistrato incaricato delle indagini, ma posso assicurare che appena lo saprò chiederò di essere interrogato”. Lo scrive Roberto Saviano su Facebook dopo la querela da parte del ministro Matteo Salvini. “Oggi non bisogna arretrare di un passo davanti a un ...

Roberto Saviano replica a querela di Matteo Salvini : “Intero governo contro uno scrittore - ma io non ho paura” : Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini e alla sua querela presentata su carta intestata del Viminale: "Bisogna resistere all'avanzata dell'autoritarismo. Anche di quello che, per fare più paura, usa la carta intestata di un ministero, impegnando l'intero governo contro uno scrittore. Io non ho paura".Continua a leggere

Salvini querela Saviano - le accuse da sinistra : “Incredibile - scelta grave e intimidatoria” : Partito Democratico e Liberi e Uguali attaccano il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua decisione di querelare lo scrittore Roberto Saviano: "Incredibile che il ministro quereli un intellettuale simbolo della lotta alla camorra", afferma Roberto Speranza. Per Dario Parrini la scelta di Salvini è "grave e intimidatoria".Continua a leggere

“Durissimo”. Salvini - quel particolare (pesantissimo) sulla denuncia a Saviano. Il dettaglio che ha lasciato tutti senza parole : una querela che farà molto discutere : Non è stato Matteo Salvini a denunciare Roberto Saviano, ma il ministro degli Interni. Cambiamento sostanziale, seppur solo di forma, che sta a dimostrare tutto il peso politico che il leader della Lega vuole usare per effettuare un’operazione di questo genere. Il tutto su carta intestata del Viminale e presentata “in quanto ministro dell’Interno”. La denuncia, pubblicata integralmente dall’HuffPost, è stata depositata ...

