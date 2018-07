Salvini querela Saviano per post Fb

Salvini querela Saviano per diffamazione su carta intestata del Viminale : «Viene adombrata l'ipotesi da parte del Saviano - si legge nella denuncia - che gli venga tolta la scorta quale motivo di ritorsione politica e che ciò costituisca una minaccia da parte di chi viene ...

Saviano - c'è posta per te : ecco la querela di Salvini : La carta intestata è quella del Viminale. Perché la denuncia che Matteo Salvini ha deciso di mettere nero su bianco e portare alla Questura di Roma non è tanto, o non solo, per difendere sé stesso dalle affermazioni di Roberto Saviano. Ma anche "nell'interesse del Ministero dell'Interno" nella sua interezza.La denuncia, depositata nelle mani dell'addetto di polizia giudiziaria, porta la data del 20 luglio ma si tratta di un errore di battitura, ...

Querela su carta intestata del Viminale. Il ministro Salvini porta Saviano dal giudice (DOCUMENTO) : La Querela è stata messa nero su bianco e depositata. A firma di Matteo Salvini. Contro Roberto Saviano. Su carta intestata del Viminale e presentata "in quanto ministro dell'Interno". La denuncia, che pubblichiamo integralmente, è stata depositata nella giornata di oggi, assicurano fonti del Viminale, anche se nel foglio di presentazione della Questura di Roma è scritta la data del 20 luglio. Si tratta solo di un errore di ...

"Una carezza e una querela". Salvini replica così alla nuova invettiva di Saviano : Una carezza e una querela. replica così Matteo Salvini alla nuova invettiva di Roberto Saviano nei suoi confronti.Lo scrittore aveva scritto un nuovo capitolo dello scontro social con il ministro dell'Interno su Facebook, dopo l'ennesima notizia di morte nel mar Mediterraneo: "Assassini! Ministro della mala vita, sui morti in mare parla di 'bugie e insulti' - aveva scritto Saviano - ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto ...

Salvini : "A Saviano una carezza e una querela" : "Il 'signor' Saviano mi dedica queste frasi : 'Ministro della Mala Vita, quanto piacere le dà veder morire bimbi innocenti in mare? Ministro della Mala Vita, l'odio che ha seminato la travolgerà'. ...

Migranti - Saviano : “Quanto gode il ministro a veder morire i bimbi?”. Salvini minaccia querela : Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini sulla vicenda denunciata dall'ong Open Arms. Il giornalista: "ministro della Mala Vita, l'odio che ha seminato la travolgerà". Il vicepremier: "Merita una carezza e una querela".Continua a leggere