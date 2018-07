Salvini mantiene la promessa | incontra la madre del parà ucciso in Afghanistan

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - antonioripa : #primagliitaliani #Legal #Salvini #GovernoDelCambiamento E voi credete al suo #primagliitaliani . Sono quasi 20 a… - Valeriavale51 : @RobertoFioreFN @hockey_yel_red @robertosaviano Ci partorirà un libro, imputando tte le colpe a Salvini! Ma edito… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Alla fine Matteoha mantenuto lae hato Annarita Lo Mastro, la mamma di David Tobini,in. Il ministro dell'Interno le aveva promesso che l'avrebbe vista non appena sarebbe tornato dalla Libia e così è stato. "Come stai?", ha esordito, provocando un po' di spaesamento in Annarita: "Bene Ministro....", risponde la donna che ha portato con sé una torta tricolore, con in mezzo lo stemma dell'Italia, e che non vuole mostrare dolore per quella perdita ancora viva.foto 1555546Il ministro ha ascoltato le parole di Annarita che ha voluto ringraziarlo, come aveva già anticipato in una lettera, per quello che sta facendo: "Ho portato i saluti ed i ringraziamenti della tanta Italia che lo sostiene. Con affetto! Le parole scorrono, e neanche ti poni il problema se il verbo è giusto coniugato così in quella frase. È attento. Ma non al ...