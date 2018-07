Salvini espelle terrorista vicino allo Stato Islamico | è un kosovaro 32enne

Migranti - Salvini : 'Ci vorranno 50 anni per espellere 500mila clandestini' (VIDEO) : Matteo Salvini a Innsbruck - durante la riunione informale dei ministri degli Interni dell'Ue - è intervenuto ancora una volta sulla questione Migranti [VIDEO]: Sono arrivati dalla Nigeria 60mila Migranti, nella maggior parte dei casi non profughi, e siamo riusciti ad espellerne 700. Partendo da questo presupposto, il leader della Lega ha sottolineato che, continuando di questo passo, siccome: L'Italia ha un pregresso di 500mila clandestini, se ...

Alla riunione informale dei ministri degli Interni Ue Matteo Salvini spiega che di 600mila Migranti arrivati dalla Nigeria l'Italia è riuscita a mandarne via 700 negli ultimi anni: "Se non riusciamo ad espellerne più di 10mila l'anno ci mettiamo 50 anni a recuperare il passato".

Matteo Salvini può davvero censire ed espellere i rom? : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha detto di voler effettuare un censimento dei rom presenti in Italia: un'operazione irrealizzabile da un punto di vista legale, in quanto non è possibile effettuare un censimento su base etnica, e inutile perché non porterebbe - come il leader della Lega auspica - all'espulsione dei residenti nei campi nomadi, poiché si tratta di cittadini comunitari o apolidi.Continua a leggere

Alessandro Sallusti attacca Matteo Salvini : 'Non possiamo respingere i barconi - difficile espellere i migranti' : 'Non possiamo respingere i barconi, difficile espellere centinaia di migliaia di persone in tempi ragionevoli': Alessandro Sallusti , ospite di Tiziana Panella a Tagadà , su La7, attacca Matteo ...