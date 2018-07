Salvini | avanti per mia strada | pacchia è finita

Libia : Salvini - ok stabilizzazione ma no balzi in avanti : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “La stabilizzazione della Libia non deve passare attraverso balzi in avanti come quelli dei francesi dettati, peraltro, da interessi meramente economici. I salti in avanti non servono a niente e a nessuno, c’è bisogno di cautela, attenzione e rispetto”. Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera. L'articolo Libia: Salvini, ok stabilizzazione ma no balzi in avanti sembra ...

Open Arms - Fratoianni (LeU) : “Propaganda schifosa di Salvini - non si ferma davanti ai morti” : Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, attacca il Viminale: "Mentre il governo fa una propaganda schifosa e inaccettabile, le partenze continuano, i naufragi aumentano in modo drammatico, e così sale il numero delle vite spezzate nel Mediterraneo. E questo avviene perché si vuole ostacolare il lavoro delle ong".Continua a leggere

Ue contro Salvini : "Libia non è porto sicuro"/ Ultime notizie - migranti : ministro "si cambia o avanti da soli" : Ue contro Salvini: "Libia non è porto sicuro". Ultime notizie migranti, il ministro dell'Interno replica: "o si cambia o siamo costretti ad andare avanti da soli"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Migranti fermi davanti a Pozzallo. Salvini al Corsera : I Migranti che sono stati soccorsi nei giorni scorsi da una nave della Guardia di Finanze (Monte Sperone) e dalla nave Protector di Frontex sono ora fermi davanti a Pozzallo e sono stati riforniti di viveri per due giorni, ma non hanno ancora l'autorizzazione a sbarcare. Quest'ultima, infatti, arriverà solo quando gli altri Paesi UE, spronati dal Premier Giuseppe Conte con una lettera, si renderanno disponibili ad accoglierne una quota. Per ...

Migranti - la nave di Frontex in rada davanti a Pozzallo. Salvini : «Distribuiti in Ue o non sbarcano» : Svuotato il barcone: 442 Migranti su navi militari (una della Gdf, e un pattugliatore di Frontex ora davanti a Pozzallo).

Venezia - portabagagli ghanese picchiato da due uomini davanti alla stazione : “Inneggiavano a Salvini” : Un ragazzo di origini ghanesi è stato picchiato da due porteur regolari di fronte alla stazione di Venezia. Ad assistere alla rissa, una donna di 55 anni che è stata aggredita nel tentativo di difendere il ragazzo malmenato. I due uomini hanno picchiato il ragazzo e nel mentre hanno urlato frasi sconnesse come 'Salvini! Salvini! Questo è il Paese di Salvini! Questa è l’Italia, è nostra!'.Continua a leggere

Matteo Salvini - lo sfogo davanti a Mattarella : 'Così ci paralizzano fino a...' - la vera vittoria al Colle : Problema delicatissimo, che potrebbe paralizzare qualasiasi nostra attività politica e perfino...'. Il richiamo di Salvini è all''attacco alla tenuta della democrazia' che a caldo ha lanciato subito ...

Salvini va al top della fiducia Savona davanti a Di Maio. Classifica : Tempo di primi bilanci per l’immagine di Ministri e Governo. E’ passato poco più di un mese dall’insediamento del 65° esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della XVIII legislatura, in carica a partire dal 1º giugno 2018 Segui su affaritaliani.it

Migranti - in 200 su cargo da ieri davanti a Pozzallo. Salvini : «Si scordino di raggiungere l'Italia» : La nave era stata soccorsa dalla Lifeline, l'imbaracazione della ong tedesca al centro delle polemiche con il ministro dell'Interno Salvini

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...