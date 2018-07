Salute | aumenta per l’Italia l’import di cannabis terapeutica dall’Olanda

Bagnoli - bonifica flop : 'Aumentati i rischi per la Salute pubblica' : Il maggiore grado di inquinamento riscontrato? Proprio in quelle zone dove erano state realizzate le attività di bonifica, proprio su quei punti in cui era legittimo aspettarsi una condizione migliore.

Salute & Tecnologia : l’abuso di social e chat aumenta il rischio di deficit di attenzione (ADHD) : Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association, i giovani che abusano di smartphone e altri device incorrono in un rischio doppio (rispetto a coetanei che li utilizzano poco) di sviluppare disturbi comportamentali, in particolare il disturbo da iperattività e deficit di attenzione (ADHD). La ricerca ha studiato l’uso di social media, chat, video in streaming, rispetto a TV e videogame, relativamente a un ...

Ambiente & Salute : lo smog aumenta il rischio di diabete : Secondo una ricerca condotta dalla Washington University di Saint Louis, pubblicata su Lancet Planetary Health, vivere in zone con alti livelli di inquinamento aumenta il rischio di diabete: il 14% dei casi che si verificano nel mondo potrebbe essere legato a questa causa. Per giungere alla suddetta conclusione, i ricercatori hanno analizzato i dati di 1,7 milioni di persone seguite in media per 8,5 anni, confrontando il loro stato di Salute con ...

Salute : il consumo elevato di carne rossa aumenta il rischio endometriosi : Secondo una ricerca condotta dal Fred Hutchinson Cancer Research Center, pubblicato sull’American Journal of Obstetrics and Gynecology, un elevato consumo di carne rossa potrebbe aumentare il rischio di endometriosi, che in Italia interessa circa tre milioni di donne: la patologia si manifesta con dolore pelvico, mestruazioni dolorose, disturbi gastrointestinali o urinari durante il ciclo e riduzione della fertilità. I ricercatori hanno ...

Salute : il piercing alla lingua potrebbe aumentare il rischio di malattie dei denti : Due ricerche presentate al meeting della European Federation of Periodontology, concluso ad Amsterdam, hanno rilevato che i piercing sulla lingua potrebbero aumentare il rischio di malattie dei denti, come ad esempio la periodontite (l’infiammazione dei tessuti della bocca). Sono stati studiati 18 pazienti con il piercing alla lingua o alle labbra: i ricercatori dell’università di Basilea hanno scoperto che 14 persone con quello alla ...

Salute & aspettativa di vita : aumenta il tasso di mortalità negli Stati Uniti : I dati preliminari dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie rivelano dati preoccupanti per la Salute della popolazione negli Stati Uniti: lo scorso anno il tasso di mortalità è aumentato. Se i risultati dovessero essere confermati, sarebbe il terzo anno consecutivo in cui l’aspettativa di vita cala tra i cittadini dell’Unione. Dal 2016 al 2017 la mortalità è salita di meno dell’1%, ma considerando che nel ...