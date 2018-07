Salta il vertice nomine di Cdp e Rai | Salvini | «Io non ne sapevo nulla»

Salta il vertice Cdp - Salvini : «Non me ne occupo io» : ... per questo Conte ha convocato nel pomeriggio una riunione con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e con il ministro dell'Economia Giovanni Tria, a cui spetta l'indicazione dei nomi. «Non ...

Giuseppe Conte valuta di far Saltare il vertice di venerdì con Macron : Mentre la storia pare approdare a una conclusione con l'offerta della Spagna di accogliere 500 di quei 600 migranti , la Francia ha definito la politica italiana 'cinica e irresponsabile' . Parole ...

Usa-Corea del Nord - Salta il vertice tra Trump e Kim : Pyongyang tende la mano : ...nelle recenti dichiarazioni" di Kim."E'inappropriato in questo momento avere questo incontro a lungo pianificato" e questa è una "enorme battuta d'arresto per la Corea del Nord e per il mondo", ha ...

Usa-Corea del Nord - Salta il vertice a due. Trump : “Per il bene di entrambe le parti” : “Per il bene di entrambe le parti, il meeting di Singapore non si svolgerà”. È un passaggio della lettera con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, comunica al leader Nordcoreano Kim Jong-un l’annullamento del summit previsto per il 12 giugno a Singapore. “Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere” scrive ...

Corea del Nord - Kim minaccia di far Saltare il vertice con Trump a Singapore : L’incantesimo tra Pyongyang e Washington sembra spezzarsi dopo settimane di idillio. La Corea del Nord ha cancellato i previsti colloqui di oggi con Seul che fanno seguito al vertice dei leader delle Coree del mese scorso e ha minacciato di annullare il summit del 12 giugno a Singapore tra Kim Jong-Un e Donald Trump. Il motivo addotto da Pyongyang ...