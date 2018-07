Saddle bag di Dior | il nuovo capitolo di una borsa di culto

vanityfair

: ok @dior, sto aspettando anche io la Saddle Bag, quando posso iniziare a controllare se mi è arrivato il pacco? - isabelnevilles : ok @dior, sto aspettando anche io la Saddle Bag, quando posso iniziare a controllare se mi è arrivato il pacco? - Alessan60037296 : @Dandelions_ Continua a farmi cagare ora come allora tralaltro. Se proprio deve essere saddle bag allora deve essere la Gaucho -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Se dovessimo stilare una classifica degli accessori cult che sono resistiti al passare del tempo e delle mode, senza dubbio inseriremmo anche lei, labag. Sono passati quasi 20 anni da quando l’allora direttore creativo di maison, John Galliano, la mise in spalla alle sue modelle in occasione della sfilata Primavera-estate 2000, eppure, tra alti e bassi e prevedibili on-off, continua a occupare il suo posto nell’olimpo dell’immaginario comune degli accessori che hanno fatto storia.LEGGI ANCHEDieci punti per capire se sei davvero alla moda Sienna Miller con labag nel 2006, Getty LE STAR CON LA NUOVABAG Sfoglia gallery Concepita nel 1999, vide la luce in piena epoca di logomania tanto che anche le memorie più deboli non faticheranno a ricordare il primo prototipo in tessuto tappezzato con le iniziali della griffe. ...