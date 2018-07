Ryanair cancella 600 voli | caos vacanze | ecco cosa sta succedendo

Sciopero Ryanair - cancellati 600 voli in Europa in due giorni : A terra 100 mila passeggeri il 25 e il 26 luglio: il provvedimento riguarda voli da e per la Spagna, il Portogallo, il Belgio. La compagnia: «Possibile ottenere un altro volo o risarcimento». La settimana successiva si fermano i piloti

Sciopero Ryanair il 25 e 26 luglio : 600 voli cancellati - 100mila passeggeri a terra : 600 voli cancellati, 100mila passeggeri a terra. Per il 25 e il 26 luglio, i lavoratori della compagnia aerea low cost Ryanair sciopereranno in Spagna, Portogallo e Belgio. Queste cancellazioni, spiega la compagnia, interesseranno un totale di 100.000 passeggeri considerando entrambi i giorni. "Fino a 200 voli giornalieri" saranno annullati da e per la Spagna, "50 da/per il Portogallo e 50 da/per il Belgio", ha chiarito Ryanair in una nota. In ...

