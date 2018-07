Rovazzi e gli auguri a Fedez per la nascita di Leone | il cantante racconta la verità

Rovazzi : "Fedez? Gli auguri a Leone sono stati fatti" : Non è ancora chiaro se Fedez e Fabio Rovazzi hanno realmente litigato e, oltre le questioni professionali, hanno chiuso ogni rapporto d'amicizia. Il giovane rapper, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha cercato di minimizzare la 'frattura' lasciando qualche spiraglio per un 'ritorno di fiamma': Nessun dramma e nessuna chiusura definitiva. La vita, come il lavoro, è un percorso in continua ...

Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi - testo e significato del nuovo tormentone estivo 2018 : testo e significato di Faccio quello che voglio, il nuovo tormentone estivo firmato Fabio Rovazzi in radio da venerdì 13 luglio. Il brano stavolta vede la collaborazione con tre nomi importanti della musica italiana: Nek, Emma Marrone e Albano. Fabio Rovazzi è tornato in radio con un nuovo singolo in featuring con Emma, Nek e Albano E’ disponibile solo da pochi giorni ma il nuovo singolo di Fabio Rovazzi è già diventato un tormentone ...

“Faccio quello che voglio” - la nuova hit di Rovazzi – Da Diletta Leotta a Briatore : un VIDEO in stile Mission Impossible : Online il nuovo singolo di Fabio Rovazzi: un VIDEOclip da urlo per “Faccio quello che voglio”, con effetti speciali in stile Mission Impossible, quanti personaggi famosi! E’ finalmente uscito il nuovo singolo di Fabio Rovazzi. Il giovane cantate ha realizzato, per l’occasione, un VIDEOclip in stile Mission Impossible: una sorta di cortometraggio di nove minuti, al quale hanno partecipato tantissimi personaggi ...

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Il video ufficiale del nuovo singolo : c’è subito Gianni Morandi : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Online su tutte le piattaforme digitali. (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:38:00 GMT)

«Faccio quello che voglio» : il nuovo video di Fabio Rovazzi : «Preparatevi psicologicamente» scrive Fabio Rovazzi invitando i seguaci a non farsi cogliere impreparati, ad accogliere l’energia e la freschezza di Faccio quello che voglio con lo stesso entusiasmo dei suoi singoli precedenti, campioni di views, streaming e download da tre anni a questa parte. Il video, girato con maestria ed effetti da Mission Impossible, si avvale di numerosi personaggi dello spettacolo. Carlo Cracco, Diletta Leotta, ...

Fabio Rovazzi : in “Faccio quello che voglio” cantano anche Emma - Nek e Al Bano : Ascolta qui! The post Fabio Rovazzi: in “Faccio quello che voglio” cantano anche Emma, Nek e Al Bano appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo Faccio quello che voglio - il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Emma - Nek e Albano : Oggi, venerdì 13 luglio, è uscito il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, Faccio quello che voglio. Il suo nuovo aspirante tormentone estivo conta 3 featuring: Al Bano, Emma Marrone e Nek. Ha voluto osare, inserendo le voci di 3 cantanti molto diversi tra loro: “Sono brutto e non so cantare, così ho pensato di rubare le cose che mi mancano: la voce e la bellezza” racconta scherzosamente in un'intervista con Tgcom. Rovazzi è pronto a tornare in ...

Rovazzi - “FACCIO QUELLO CHE VOGLIO”/ Video - un "cortometraggio" tra furti e sfilata di stelle : ROVAZZI, “FACCIO QUELLO che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Online su tutte le piattaforme digitali. (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:20:00 GMT)

“Faccio quello che voglio” di Rovazzi - guarda il nuovo video : Dopo un lungo periodo di silenzio musicale Fabio Rovazzi è tornato con un nuovo singolo dal titolo Faccio quello che voglio. Il suo destino è quello di diventare un tormentone (come i precedenti Andiamo a comandare, Tutto molto interessante e Volare) e lo si capisce fin dalle prime note. Il pezzo è fresco, orecchiabile e divertente, come il videoclip che lo accompagna, un piccolo gioiellino con il D.N.A. da cult. Si tratta, infatti, di un vero e ...

Faccio Quello Che Voglio - Fabio Rovazzi | Testo - Audio - MP3 : Canzone Fabio Rovazzi, Faccio Quello Che Voglio: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Fabio Rovazzi è Faccio Quello Che Voglio: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Fabio Rovazzi ha rilasciato il suo nuovo singolo Faccio Quel Che Voglio, un featuring con Emma, Nek e Albano. Le tonalità sono quelle dance, per dei ritmi catchy, […]

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Video - il nuovo singolo in vendita su tutte le piattaforme digitali : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Online su tutte le piattaforme digitali. (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 08:35:00 GMT)

Fabio Rovazzi - in Faccio quello che voglio anche Emma Marrone e Carlo Cracco : «Sogno il cinema» : Venerdì 13 luglio esce 'Faccio quello che voglio' feat. Al Bano, Emma e Nek, nuovo attesissimo singolo di Fabio Rovazzi, eclettico comunicatore, scrittore e attore. Rovazzi, da innovatore e creativo ...

Rovazzi - “FACCIO QUELLO CHE VOGLIO”/ Video - nuovo singolo “contro” Fedez? Il vero messaggio : ROVAZZI, “FACCIO QUELLO che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Tanti featuring illustri e il Video ufficiale in uscita domani.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:15:00 GMT)