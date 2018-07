Rossi e Drudi presentano il GP di San Marino

Drudi - Rossi e la VR46 presentano il poster del GP di San Marino : Dopo il poster del GP d’Italia di F1 2018, Aldo Drudi firma anche quello del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 7 al 9 settembre al Misano World Circuit e anticipato sul territorio dal programma di eventi di The Riders’ Land Experience. L’immagine aggiunge un ulteriore tassello all’operazione di […] L'articolo Drudi , Rossi e la VR46 presentano il poster del GP di San Marino sembra essere il primo su ...

MotoGp – Casco Valentino Rossi - Drudi e il Dottore spiegano il significato dell’edizione per il Mugello [GALLERY] : Valentino Rossi e Aldo Drudi spiegano il vero significato del Casco speciale per il Mugello del Dottore Come sempre, Valentino Rossi ha sfoggiato, nel sabato delle qualifiche del Mugello, un Casco speciale, realizzato proprio per l’appuntamento italiano. Un omaggio proprio all’Italia, con una bandiera tricolore, la scritta ITA sotto al 46, e una dedica speciale anche per Simoncelli e Toccaceli (QUI l’articolo completo). Ai ...