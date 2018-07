Roma | via libera a prolungamento orari metropolitana

Roma : ramo su auto in via Tiburtina - ferito automobilista : Roma – Continuano a piovere rami. Questa volta sulla via Tiburtina, all’altezza di Piazzale delle Crociate, intorno alle 13 un’auto di passaggio e’ stata colpita da un ramo che si e’ staccato da uno dei pini che si trovano sul lato strada. Alla guida un uomo di 55 anni che e’ rimasto lievemente ferito ed e’ stato soccorso in codice verde al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenute le pattuglie ...

Treviso - piRomane di via Pinelli arrestato in flagranza/ Ultime notizie video : stanotte il sesto “attacco” : Treviso, piromane di via Pinelli arrestato in flagranza, video. stanotte il sesto “attacco”, otto in tutto i mezzi dati alle fiamme. Ultime notizie: non ha spiegato il motivo del suo gesto(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:50:00 GMT)

Valzer di portieri in Europa - Donnarumma verso il trasferimento al Psg : il via libera lo dà… la Roma : Nel caso in cui il club giallorosso dovesse prendere Areola, darebbe il via libera all’assalto del Psg nei confronti di Donnarumma Il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool ha aperto un clamoroso Valzer di portiere, che potrebbe coinvolgere anche il Milan. Il club giallorosso infatti è adesso a caccia del sostituto del brasiliano, il nome in cima alla lista è quello di Alphonse Areola, estremo difensore di proprietà del ...

Roma - via al dopo-Alisson : tutti i nomi sul taccuino di Monchi : La Roma si appresta a salutare Alisson, il portiere è in procinto di firmare un nuovo contratto con il Liverpool dopo i disastri di Karius Karius bocciato, arriva Alisson. Il portiere della Roma si appresta a firmare con i Reds, lasciando dunque i giallorossi senza un primo portiere al quale affidare il ruolo di numero 1. Dunque il ds Monchi si è già messo al lavoro per rafforzare il reparto, con una serie di sondaggi che potrebbero ...

Viabilità Roma : Bloccata A1 per incidente - traffico intenso su tratto urbano A24 e A91 : Roma – traffico bloccato, con code di 3 km in aumento, sulla A1 Roma-Napoli da San Cesareo a Carchitti per un grave incidente. Al momento è chiuso il bivio Diramazione Roma sud/A1 Milano-Napoli provenendo dal Grande Raccordo Anulare verso Firenze. Sul Grande Raccordo Anulare, code in esterna da Prenestina a Nomentana e più avanti code a tratti da Casalotti alla Roma-Fiumicino; in interna rallentamenti da Labaro alla Nomentana e proseguendo ...

Jethro Tull : 50 anni di carriera : il viaggio planetario in note di Ian Anderson & C. a Roma : Una fiaba di cinquant'anni, da festeggiare in tour. Il 2 febbraio 1968, nel tempio rock del Marquee Club a Londra, i Jethro Tull si esibivano per la prima volta con questo nome. Stasera, Ian Anderson ...

Roma - esclusiva Perotti : 'Vogliamo avvicinarci alla Juve. Alisson via? E' il calcio - la vita continua' : Tanti gli argomenti trattati da Diego Perotti, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Il ritiro sta andando molto bene " ha detto l'attaccante della Roma -, abbiamo fatto tanti acquisti ...

Roma - crolla cornicione dal Ponte di Via Majorana : Roma, crolla cornicione dal Ponte di Via Majorana, subito monitoraggio strutturale “Si è verificato nella giornata di ieri tra Monteverde e Marconi l’ennesimo caso di mancanza di manutenzione delle opere pubbliche del territorio capitolino. Un caso che ha visto la caduta dal Ponte di via quirino Maiorana del cornicione che è precipitato su Via Portuense poco prima dell’imbocco di Via Antonio Pacinotti” così in una nota Fabrizio ...

Da Roma a Barcellona. Un viaggio a tappe fra le metropoli della letteratura : Il suono di Torino. Racconti urbani con colonna sonora punk (Miraggi Edizioni), di Domenico Mungo , è una bellissima e originale raccolta che narra il capoluogo piemontese attraverso un’operazione totale. Lo stile a puzzle di John Dos Passos e quello ermetico senza fiato di Nanni Balestrini si incontrano davanti a Mirafiori e si mischiano, con il gergo volgo-forbito di Vittorio Giacopini. Stragi fasciste, scioperi di guerra, orgoglio ...

Roma. Monte Mario : la Piscina di via Taverna tornerà funzionante : La Piscina di via Taverna tornerà ai cittadini. Il XIV Municipio da tempo aspettava che la storica struttura sportiva di

Roma : paura in via Bergamo - muro si stacca e colpisce due auto : Roma – Attimi di paura in via Bergamo, a Roma, dove un pezzo di muro si e’ staccato dalla facciata di un palazzo ed e’ caduto in strada, distruggendo il parabrezza di un’autovettura parcheggiata e colpendo di rimbalzo un’altra auto che stava passando in quel momento. A causare la caduta dei calcinacci sono stati degli operai, impegnati in lavori sulla facciata del palazzo di fronte, che hanno divelto per errore un ...

Roma - lettera di minacce con immagine di Hitler inviata ad Adachiara Zevi : È arrivata il 12 luglio nella sede dell'associazione culturale Arte in memoria, presieduta dalla figlia di Tullia Zevi, che ha presentato denuncia ai carabinieri

ALISSON VIA DALLA Roma?/ Ultime notizie - Liverpool in pole - ma occhio al Chelsea : Monchi pensa a Olsen : ALISSON lascerà la ROMA? Almeno tre squadre su di lui in questa estate di calciomercato, il Liverpool "favorito" da un indizio social deve fare i conti con il Real Madrid e il Chelsea(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:17:00 GMT)

