Roma | rapina a mano armata alle Poste dei Parioli | malori fra le clienti | banditi in fuga

Roma - poliziotto fuori servizio sventa rapina in orologeria : Ad insospettire un poliziotto del Reparto Volanti, libero dal servizio d in compagnia di una amica, è stata un'autovettura ferma in doppia fila in via Tuscolana, davanti a una orologeria. Le persone ...

Roma - paura alla Conad - armati di pistola rapinano il supermercato e fuggono sullo scooter : i clienti danno l'allarme : Tensione paura ieri sera alla Conad in via del faro a Fiumicino. Lo store è stato rapinato ieri sera, prima della chiusura. Intorno alle 18.20, un uomo, con il volto coperto da un casco ed armato di ...

Roma - rapinava negozi armato di accetta. I carabinieri arrestano un trentatreenne con precedenti : armato di accetta, rapinava negozi a Roma finché non è stato scoperto dai carabinieri di Pomezia, che stamani hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, un italiano di 33 anni domiciliato a Pomezia, era infatti già detenuto in carcere a Velletri per pregressi reati di rapina a mano armata e porto illegale di armi. Ora è ritenuto responsabile di quattro rapine, commesse a maggio, ai ...

Armato di accetta rapinava farmacie e profumerie a Roma e a Pomezia : arrestato : Il 33enne italiano è stato incastrato dalle immagini video. Numerosi i colpi messi a segno negli ultimi mesi in diversi esercizi commerciali

Roma : armati di accetta rapinava esercizi - in manette due uomini : Roma: 4 rapine effettuate con stesso modus operandi Roma – Così recita il comunicato rilasciato dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma. Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti -. ...

Roma - le ladre rom che adescavano gli anziani per rapinarli : Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato due donne di origine sinti, che adescavano gli anziani per strada, per poi narcotizzarli e rapinarli.Le zone prese di mira dalle giovani sarebbero state Tuscolano, Appio e Sant'Ippolito, dove le due avrebbero messo in atto cinque colpi, nel corso del 2017. Il modus operandi era sempre lo stesso: entravano negli appartamenti degli anziani, con la scusa di assisterli, fargli compagnia o ...

Roma : Carabinieri arrestano rapinatore all’interno di ipermercato : Roma: in manette uomo gambiano con precedenti e senza dimora Roma – Un 22 nativo del Gambia è stato arrestato lo scorso pomeriggio nella Capitale. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno agito nei confronti nell’uomo, con precedenti e senza fissa dimora, che aveva rapinato un 68enne Romano. L’episodio era avvenuto all’interno del parcheggio di un ipermercato in via Palmiro Togliatti. Mentre si apprestava a ...

Roma - rapinano farmacia e fuggono con 5mila euro : presi 'Bonnie e Clyde' della Tiburtina : Sono finiti i manette i 'Bonnie e Clyde' della Tiburtina. I carabinieri di Tivoli infatti, hanno arrestato una coppia, di 52 e 47 anni, entrambi italiani e già noti alle forze dell'ordine, per rapina ...

Roma - rapina in un negozio tatuaggi : picchiato il titolare - si cercano 4 uomini : rapina in un negozio di tatuaggi nel tardo pomeriggio di sabato 23 giugno a Roma. Ad entrare in azione quattro uomini, con accento campano, che hanno aggredito il titolare ferendolo alla testa. È ...

Roma : Rapinatore incastrato dalle impronte - arrestato : Roma – Aveva rapinato un ufficio postale armato di taglierino. Era accaduto lo scorso aprile. “Se stai calma e mi consegni i soldi non ti faccio nulla”, queste le parole rivolte ad una delle dipendenti. L’indagine del commissariato Prenestino, diretto dal dr. Antonio Soluri, e’ partita dalla acquisizione delle immagini di videosorveglianza. Tradito dalle impronte digitali Nonostante l’uomo per non farsi ...

Roma : rapinano gioielleria e feriscono proprietario con calcio pistola : Roma: titolare trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni Roma – Due banditi, armati di pistola, hanno fatto irruzione all’interno di una gioielleria capitolina stamane. I due malviventi sono entrati nell’esercizio, sito in via Appia Nuova 110, zona Re di Roma, attorno alle 9.40. La coppia di banditi ha brandito l’arma e richiesto al negoziante una quantità non specificata di gioielli. Durante il colpo ...

Roma. Baby gang rapinava adolescenti : Roma. Baby gang rapinava adolescenti – Denunciati e riconsegnati ai genitori – Era una vera e propria Baby gang quella che aggrediva e rapinava adolescenti nell’area tra piazza del Popolo, villa Borghese e piazzale Flaminio a Roma. Quattro giovanissimi, di età compresa tra i 14 e 16 anni, diventati l’incubo dei loro coetanei, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese con ...

Roma : Rapina a turisti - un arrestato : Roma – Fermo di indiziato di delitto per un ragazzo egiziano di 18 anni. Sono così giunte ad una svolta le indagini della Polizia di Stato per la Rapina avvenuta venerdì notte a Roma, a Termini, ai danni di 2 turisti statunitensi. L’episodio e’ avvenuto poco dopo la mezzanotte. Tre o quattro persone, tutte dai tratti somatici africani, hanno accerchiato i due turisti. E, con varie minacce, si sono fatti consegnare i portafogli ...

Beatrice Iannozzi - proprietaria del Jackie O' a Roma - rapinata nella sua villa dell'Olgiata : Agguato da incubo nella villa all'Olgiata della proprietaria del Jackie O' di Roma. Lo riporta un articolo pubblicato sul Messaggero.Terrore nella villa della regina delle notti Romane, Beatrice Iannozzi, amica dei vip e proprietaria del leggendario Jackie O', il locale a due passi da via Veneto frequentato dal jetset di mezzo mondo. Il blitz dei banditi armati e incappucciati è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ...