Roma | presidente Coni Malagò ascoltato stamane in Procura

Roma : Presidente Codacons bloccato in ascensore Tar Lazio - pronto esposto : Roma – “Disavventura stamattina per il Presidente Codacons, Carlo Rienzi, rimasto bloccato all’interno di un ascensore nella sede del Tar Lazio a Roma. Una vicenda che avra’ inevitabili strascichi legali. Mentre infatti Rienzi saliva ai piani superiori del Tar utilizzando l’ascensore di servizio, un calo di tensione o forse un guasto momentaneo ha bloccato la corsa della cabina”. “Impossibile per il ...

Roma : Monchi incontra il presidente Pallotta : Un viaggio fissato in agenda da tempo, un salto nella City per fare il punto della situazione col presidente. Il ds della Roma, Monchi, si è visto a Londra con James Pallotta per aggiornarlo sul fronte della gestione sportiva della società giallorossa. Il dirigente spagnolo è già rientrato nella Capitale, non prima di aver discusso a cena col businessman di Boston delle prossime mosse di mercato che attendono la Roma. Monchi, che ha già ...

Nasce il Consorzio Roma Doc : Galassini presidente : La denominazione della Città Eterna ha finalmente raggiunto un riconoscimento storico. È stata infatti ufficializzata la nascita del Consorzio Roma Doc, che ha riunito ieri il primo Cda nominando Tullio Galassini presidente, al fianco di dieci consiglieri: Felice Mergè, Francesca Romana Cappelli, Marco Cerqua, Felice Gasparini, Marcello Astolfi, Lorenzo Sbardella, Renato Brunetta, Massimiliano Mergè, Adelaide Cosmi, Cristiano D’Annibale. “Al ...

Columbus PGC Cantù Campione d'Italia Under 16 Eccellenza. Battuta HSC Roma 78-64. I complimenti del presidente Petrucci : ...Columbus PGC Cantù – Honey Sport City Roma 78-64 Finale 3/4 posto Unipol Banca Virtus Bologna – Stella Azzurra Roma 55 -74 Classifica finale 1° Columbus PGC Cantù – Campione d'Italia 2° Honey Sport ...

Stadio Roma - respinta istanza di scarcerazione di Lanzalone. L’ex presidente Acea resta ai domiciliari : resta agli arresti domiciliari Luca Lanzalone, L’ex presidente dell’Acea, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato Giorgio Martellino. Nel motivare la decisione il giudice afferma, sostanzialmente, che per Lanzalone non sono mutate le esigenze cautelari. L'articolo Stadio Roma, respinta istanza di scarcerazione di ...

Stadio Roma - anche Malagò indagato : la richiesta del presidente del Coni : “Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha appreso questa mattina dalla lettura di alcuni quotidiani di essere indagato nell’ambito di un procedimento penale. Ha subito dato incarico al suo legale, avvocato Carlo Longari, di chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di essere interrogato quanto prima per chiarire la sua posizione”. Lo rende noto il Coni in un comunicato. (ADNKRONOS) L'articolo Stadio Roma, anche Malagò ...

Secondo Repubblica - il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma : Secondo Repubblica e altri giornali italiani, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò è stato inserito nel registro degli indagati della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sui presunti episodi di corruzione nella realizzazione del nuovo stadio della Roma, per cui The post Secondo Repubblica, il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul nuovo stadio della ...

Roma - Pallotta : “Nainggolan all'Inter e Alisson al Real Madrid”/ Il presidente smentisce - in Spagna confermano : Pallotta, "Nainggolan all'Inter, Alisson al Real Madrid": ultime notizie, clamorose le dichiarazioni del presidente della Roma, in visita da turista a Napoli(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:00:00 GMT)

Stadio Roma : Lanzalone si dimette da presidente dell'Acea. Parnasi : 'Mai commesso reati'. Indagato il sovrintendente Prosperetti : IL sovrintendente Francesco Prosperetti , che si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle, è Indagato nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. Secondo la Procura l'ex ...

Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone - ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone, ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.