Roma | poliziotto fuori servizio sventa rapina in orologeria

Roma - ucciso dopo inseguimento sul Gra - sentenza ribaltata : poliziotto condannato a 8 mesi : sentenza ribaltata in appello per la vicenda della morte di Bernardino Budroni , il giovane Romano ucciso in un inseguimento con le forze dell'ordine sul Gra di Roma . La prima Corte d'appello ha ...

Corruzione nella polizia - 8 arresti a Roma. Fermati anche poliziotto eroe e "talpa" in Procura - candidata nel 2016 di "Noi con Salvini" : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, Corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, tra cui 6 agenti della polizia, sono state arrestate dopo un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Le altre persone fermate sono una dipendente della Procura di Roma e un imprenditore pregiudicato.Al centro dell'inchiesta, ...

Roma - nel Municipio III vince il Pd con il “modello Zingaretti” : Caudo - ex assessore di Marino - batte un poliziotto leghista : Un barlume di speranza, un sorriso appena accennato si aggira fra le facce depresse e irritate che popolano il Nazareno. Il Partito Democratico, uscito definitivamente con le ossa rotte da questa tornata elettorale spezzatino, si aggrappa a Giovanni Caudo e al “modello Lazio”. Proprio lui, ironia della sorte, che nel 2015, da assessore all’Urbanistica era stato uno dei pochi a non voler abbandonare la nave prima di affondare insieme a Ignazio ...

Roma : ruba bici e cerca di salire su bus - fermato da poliziotto fuori servizio : Roma: la bicicletta risulta essere stata rubata da una società di noleggio Roma – Scena inedita si è presentata dinanzi agli occhi di un agente in libero servizio. Il poliziotto, effettivo al commissariato di Trevi, era presente mentre una ragazza chiedeva aiuto e un uomo era intento a salire su un bus con bicicletta al seguito. Il tutto accaduto ieri pomeriggio, in via della Magliana. Il poliziotto è subito intervenuto qualificandosi. Con ...