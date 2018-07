Roma | Kluivert | “il mio sogno è seguire le orme di mio papà”

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Latina : il figlio d'arte Kluivert. Info e orario amichevole - novità live : PROBABILI FORMAZIONI Roma Latina : Info e orario amichevole , le ultime novità live in vista della sfida di oggi allo stadio Francioni. Le scelte di Eusebio Di Francesco per la prima uscita(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Roma - Pellegrini : "Contento di restare. I nuovi? Kluivert è impressionante" : Intervenuto al canale ufficiale del club capitolino, il numero 7 si toglie dal mercato: ''Mai detto di voler andare via. E' aumentata la concorrenza, ma è uno stimolo in più''

Roma : Kluivert sceglie la maglia numero 34 : Justin Kluivert ha ufficializzato il numero di maglia scelto per la sua prima stagione alla Roma : sarà il 34. L’esterno olandese ha comunicato la notizia tramite un video sul proprio profilo Instagram. La scelta del n.34 è dedicata all’amico ed ex compagno di squadra nell’Ajax Abdelhak Nouri, colpito poco più di un anno fa da un attacco cardiaco durante un’amichevole pre-campionato con il Werder Brema, che gli ha ...

Roma - Kluivert saluta l'Ajax : 'Sarò per sempre un figlio di questo club' : 'Un pezzo di me resta all'Ajax ed io porto un pezzo di Ajax con me. Sarò per sempre un figlio di questo club. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i tifosi, i compagni di squadra, chi mi ha formato e ...