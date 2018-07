Roma | dietro stazione Tiburtina nuovo quartier generale Fs

Rossi : 'Ronaldo? Un bene per tutti L'Inter lotterà con la Juve per lo scudetto - Roma e Napoli più indietro' : Lui giocherà ogni partita per dimostrare a Florentino Perez che errore abbia fatto il Real a non trattarlo da giocatore più forte al mondo. Le motivazioni non fanno invecchiare. Juve a due punte? No. ...

Migranti - ministro tedesco Seehofer : “Negoziati con l’Italia per rimandare indietro quelli già registrati da Roma” : “Il governo tedesco negozierà con Grecia e Italia: i Migranti registrati nei due Paesi, ma che si presentano alla frontiera di Austria e Germania, saranno inviati a centri di transito e poi saranno rinviati a Roma o Atene”. Il ministro dell’Interno di Berlino Horst Seehofer parla da Vienna, dove ha incontrato e tranquillizzato il cancelliera austriaco Sebastian Kurz, confermando qual è l’obiettivo dell’accordo ...

Roma - marcia indietro totale su Almirante. Mozione in Campidoglio : “Antifascismo nello statuto” : “Roma antifascista per statuto”. Il M5S a Roma prova a rimediare alla figuraccia occorsa la scorsa settimana in Assemblea Capitolina, quando gran parte del gruppo pentastellato votò positivamente alla Mozione di Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una via a Giorgio Almirante, storico quanto discusso segretario dell’Msi. I consiglieri grillini – che ancora non hanno nominato un nuovo capogruppo dopo il passo indietro di Paolo ...

Via Giorgio Almirante a Roma : sì 5 Stelle a mozione FdI - l'ira della comunità ebraica. Poi il dietrofront della Raggi : Con i voti di dei 5 Stelle e di Fratelli d'Italia il Consiglio comunale ha dato l'ok per una via a Roma a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale. Protesta la...