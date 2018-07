Roma | controlli Carabinieri a Trastevere | arrestato pusher 19enne

romadailynews

(Di giovedì 19 luglio 2018)– La scorsa sera, idella Compagnia, unitamente a quelli della Compagnia Speciale hanno nuovamente passato al setaccio i vicoli dello storico quartiere capitolino per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. A finire in manette un-studenteno di 19 anni, sorpreso in via della Lungaretta, a cedere dosi di hashish a tre coetanei, tutti identificati e segnalati all’Autorita’ competente. La perquisizione personale e domiciliare hanno permesso di rinvenire circa 60 grammi della stessa sostanza stupefacente e circa 3.700 euro in contanti, provento della pregressa attivita’ illecita. Ile’ stato portato in caserma dove sara’ trattenuto in attesa del rito direttissimo. Due titolari di attivita’ di ristorazione e 4 di bar del rione sono stati sanzionati per aver ‘sforato’ lo spazio ...