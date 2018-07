Roma | bimba rom ferita alla schiena | procura apre fascicolo per lesioni gravissime

Roma : dopo ferimento bimba rom appello a Mattarella : Roma – “Martedi’ 17, a Roma, intorno alle 18 un gruppo di rom stava tornando dal parco giochi di via Togliatti quando contro di loro e’ stato esploso un colpo con una pistola ad aria compressa. Il colpo ha ferito alla schiena Cirasela, una bimba di 15 mesi, che era in braccio alla mamma e ora e’ all’ospedale: il proiettile ha leso la piccola colonna vertebrale della bimba che ora rischia di rimanere ...

Roma - bimba nomade ferita con una pistola a piombini. Raggi e Zingaretti : "Fare chiarezza" : ferita alla schiena, probabilmente da un colpo di pistola ad aria compressa, mentre era in braccio alla mamma. È ancora avvolto dal mistero il ferimento di una bambina nomade di un anno avvenuto ieri pomeriggio alla periferia di Roma, di cui oggi si è avuto notizia. La bimba, che vive nel campo nomadi di via di Salone, è stata prima portata all'ospedale Pertini e successivamente trasferita al pediatrico Bambino Gesù. ...

Roma - bimba di un anno ferita da un piombino : Una bimba di appena un anno è ricoverata in gravi condizioni dopo esser stata colpita da un piombino esploso da una pistola ad aria compressa mentre si trovava insieme alla madre in via Palmiro Togliatti a Roma.L'allarme è stato lanciato intorno alle 14 di ieri quando la madre della piccola, residente nel campo nomadi di via di Salone, nella zona est della Capitale, si è accorta che la bimba perdeva sangue dalla schiena. L'infante è stata ...

Volo sanitario urgente dell’Aeronautica Militare da Catania a Roma per bimba di 4 mesi in pericolo di vita : E’ appena atterrato a Ciampino l’aereo C-130J dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Catania l’ambulanza con a bordo una bambina di quattro mesi in imminente pericolo di vita per il successivo ricovero nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala ...

Roma - bimba soffocata : medici - è sveglia e respira autonomamente : Ha lasciato la terapia intensiva la bambina di 3 anni giunta lo scorso 1 giugno all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia. Per lunghi ...

Roma - BIMBA DI 3 ANNI QUASI UCCISA DA FASCETTA/ Ultime notizie : ancora grave ma stabile - resta sedata : ROMA, FASCETTA attorno al collo: grave bambina di 3 ANNI: la madre l’ha trovata cianotica riversa a terra. L'episodio si è verificato nella serata di venerdì nel quartiere San GiovANNI(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:38:00 GMT)