Roma | Alisson è un addio da record | mai un portiere è stato pagato tanto

Alisson a un passo dal Liverpool : ora le visite mediche - alla Roma 75 milioni di euro : Manca solo l'ufficialità ma il futuro del portiere brasiliano Alisson sembra ormai indissolubilmente legato al Liverpool . Dopo le voci sempre più insistenti in arrivo dall'Inghilterra di un passaggio ...

Roma - E' ZOET IL DOPO ALISSON?/ Video : il portiere del PSV che tutti ricordano per una papera tragicomica! : ROMA, è ZOET il DOPO ALISSON? DOPO l'addio del numero uno della Nazionale brasiliana, i giallorossi potrebbero puntare sull'olandese nonostante un curriculum non "impeccabile"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 21:56:00 GMT)

Roma - Alisson abbraccia il Liverpool : visite mediche e affare da 75 milioni : Alisson abbraccia IL Liverpool- Come avevamo riportato in mattinata, Alisson ha accetto l’offerta del Liverpool e si prepara all’inizio della sua nuova avventura in maglia Reds. 75 milioni di euro alla Roma, 5.5 milioni di euro all’anno per il portiere brasiliano. PORTIERE PIU’ CARO DELLA STORIA DEL CALCIO i 75 milioni di euro che il […] L'articolo Roma, Alisson abbraccia il Liverpool: visite mediche e affare da 75 ...

Calciomercato : Alisson lascia la Roma - le sue 10 migliori parate in giallorosso : ...che un portiere così poco incline al tuffo e alla parata spettacolare sia anche così efficiente? Come fa Alisson a far sembrare semplicissimo il ruolo più controverso e complesso di questo sport? ...

Roma - cessioni da record : da Alisson a Pjanic - 220 milioni in due anni : Esigenze tecniche ed economiche, che spesso confliggono nel mondo del calcio, ma che nel caso della Roma si incontrano armonicamente negli ultimi anni. Stagioni in cui i giallorossi hanno saputo ottenere risultati di tutto rispetto, come il secondo posto in ...

Calcio - Alisson dalla Roma al Liverpool per 75 milioni di euro : Dopo una lunga telenovela, adesso è ufficiale: Alisson, portiere della Nazionale brasiliana e della Roma, è un nuovo giocatore del Liverpool. 75 milioni di euro il costo del cartellino: si tratta del trasferimento più costoso della storia del Calcio mondiale (superato il record dei 55 milioni sborsati dalla Juve per acquistare Buffon dal Parma, 110 miliardi delle vecchie lire) per un portiere. Tra l’altro la Roma ha espresso nel corso di questa ...

La Roma incassa 75 milioni : Alisson è del Liverpool : La Roma si priva di Alisson. Il portiere brasiliano è ora un giocatore del Liverpool. Gli inglesi hanno alzato l’offerta

Alisson al Liverpool : “Saluto i tifosi della Roma”/ Ultime notizie - 75 milioni di euro ai capitolini : è record : Alisson al Liverpool? Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 della Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Roma - quasi fatta per Alisson al Liverpool : ecco le cifre dell’affare : L'estremo difensore brasiliano è volato in Inghilterra per le visite mediche: lascerà la Roma dopo due stagioni. Attesa a breve l'ufficialità. L'articolo Roma, quasi fatta per Alisson al Liverpool: ecco le cifre dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Perotti saluta Alisson : 'Una perdita importante - ha salvato tante partite' : 'Per noi era un portiere fortissimo - ha detto il fantasista argentino della Roma ai microfoni di Sky Sport - Ci ha fatto fare tanti punti l'anno scorso e ha salvato tante partite con le sue parate, ...

Roma - Perotti : 'Alisson? Per noi era fondamentale. Sarà un piacere affrontare Ronaldo' : Diego Perotti , attaccante della Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro giallorosso a Trigoria. SUL MONDIALE - 'Il Mondiale è ormai finito, la delusione sta passando. Io ne ho avuta una doppia: prima l'esclusione dalla lista, poi la mancata sostituzione ...

Roma - esclusiva Perotti : 'Vogliamo avvicinarci alla Juve. Alisson via? E' il calcio - la vita continua' : Tanti gli argomenti trattati da Diego Perotti, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Il ritiro sta andando molto bene " ha detto l'attaccante della Roma -, abbiamo fatto tanti acquisti ...

Alisson-Liverpool - ci siamo. Ok della Roma per 75 milioni. Visite mediche sabato? : Alisson e il Liverpool sempre più vicini. Da ieri sera proseguono senza sosta i contatti tra la Roma e i Reds per chiudere intorno ai 75 milioni, da stabilire ancora quanto in parte fissa e quanto in ...

Calciomercato Roma : Alisson - tutto fatto col Liverpool. Il brasiliano partito per l'Inghilterra : Il netto vantaggio del Liverpool, guadagnato con una offerta da oltre 70 milioni di euro inclusi i bonus, è diventato ormai abissale e prossimo alla chiusura della trattativa. I Reds si sono ...