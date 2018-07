Roma | Accoltella convivente | arrestato

Roma - lite per una precedenza : 35enne accoltellato alla gola. Un arresto per tentato omicidio : Al termine di meticolose indagini, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentato omicidio un 63enne Romano, con numerosi precedenti, in esecuzione dell'ordinanza di custodia ...

Roma : lite per l’affitto - accoltella il proprietario Perforato un polmone alla vittima - ragazzo arrestato ancora sporco di sangue : Roma, 25enne litiga con il proprietario di casa e lo accoltella per l’affitto. arrestato un ragazzo italiano accusato di aver cercato di uccidere il 45enne che gli ha dato in affitto una casa di Case e Campi della Cassia. Secondo la ricostruzione, fra i due sarebbe scoppiato un violento diverbio dovuto a ragioni economiche. La stessa vittima è indagata a piede libero con l’accusa di lesioni verso il ragazzo. Roma, lite sfiora il ...

Roma - accoltella rivale in amore : denunciato operaio di 37 anni : Ha preso a bastonate il rivale, ferendolo anche a un braccio con un coltello, durante una lite per una ragazza contesa. È accaduto sabato pomeriggio in un'area verde di viale dei Quattro Venti, in ...

Roma - scoperti durante un furto : ladri accoltellano poliziotti - uno finisce in ospedale : Puntavano le macchine dei turisti ferme nei centri commerciali piene dei loro bagagli. Individuata la vettura, la banda, composta da tre stranieri, entrava in azione proprio quando i turisti facevano ...

Omicidio in piazza della Repubblica a Roma : clochard accoltellato al cuore : Omicidio nel centro di Roma, a piazza della Repubblica. Un uomo, un senza fissa dimora romeno di 30 anni, è morto, accoltellato al cuore. Omicidio in piazza della...

