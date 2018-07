Roma | a fuoco officina verniciatura auto a San Basilio | no feriti

Roma : gli negano alcolici e dà fuoco ad esercizio - denunciato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria, ieri pomeriggio, hanno denunciato a piede libero un 29enne del luogo, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di danneggiamento a seguito da incendio di un locale commerciale. L’uomo, nella notte tra il 14 e il 15 luglio scorsi, aveva appiccato il fuoco alla saracinesca di un minimarket e solo il pronto intervento del proprietario e dei Vigili del ...

Roma - autobus Atac prende fuoco : paura in viale Regina Elena/ Ultime notizie : 15esimo caso - tutti contro Raggi : Roma, autobus Atac prende fuoco: paura tra i passeggeri in viale Regina Elena, nessun ferito o intossicato ma proteste contro l'amministrazione Raggi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:21:00 GMT)

Rienzi : ancora bus a fuoco a Roma - sicurezza minata : Roma – ancora un bus a fuoco nella capitale, con un mezzo di linea Atac andato in fiamme oggi in Via Regina Elena. “Si tratta del 15mo autobus che prende improvvisamente fuoco nella capitale: un problema grave che va avanti da tempo, e che non sembra trovare soluzione”- afferma il presidente Carlo Rienzi-, “La sicurezza dei passeggeri e’ sempre piu’ a rischio a causa della mancanza di manutenzione dei mezzi e ...

Roma - autobus prende fuoco in viale Regina Elena : Alle 12.30 circa, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Roma è intervenuta in viale Regina Elena incrocio viale dell'Università, per incendio di un autobus di linea dell'Atac.

Roma : cadavere di un uomo recuperato dai Vigili del Fuoco nel Tevere : Il corpo di un uomo è stato avvistato intorno alle 14 sul fiume Tevere, all’altezza del punto di affluenza con l’Aniene, nei pressi di via del Foro Italico. Per il recupero è subito giunta sul posto una squadra del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma. Il corpo dell’uomo, di cui non si conoscono le generalità, probabilmente era in acqua da alcuni giorni ed e’ stato consegnato alle autorità ...

Roma - incendio a Cinecittà : a fuoco parti di alcune scenografie : Roma, 7 lug., askanews, - A Roma la scorsa notte, intorno all'una, in via Vincenzo Lamaro sono andate a fuoco parti di rivestimenti e strutture di alcune scenografie degli studi cinematografici di ...

Ora Emilia Romagna ed Europee Continua la lunga gara elettorale Altri 4 mesi di fuoco per la politica : Archiviamo la prima intensissima metà di 2018 con il record di domeniche elettorali. Le elezioni politiche a marzo insieme alle elezioni regionali del Lazio, le elezioni regionali in Molise, le elezioni regionali in Trentino Alto Adige, Segui su affaritaliani.it

Roma : camion a fuoco su tratto autostradale Roma-Napoli : Roma: chiuso tratto fino a Valmontone Roma – Un autoarticolato, trasportante materiale plastico e autoricambi per auto, ha preso fuoco. L’episodio è successo sul tratto autostradale A1 direzione Napoli, mandando il traffico in tilt. Il mezzo ha preso fuoco intorno alle 15 sull’autostrada in direzione sud all’altezza del km 585. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Roma che hanno spento le ...

Roma-Lido bloccata : salta un cavo e va a fuoco un treno. Calvario per i pendolari del mare : Domenica mattina di 'inferno' per i pendolari del mare. Disagi e caos sulla Roma-Lido stamattina. Alle 7:45 un cavo della corrente elettrica si è staccato a cento metri dalla stazione Lido-Centro: 'un'...

Roma - esplode una palazzina : due feriti tra cui un vigile del fuoco : Roma, esplode una palazzina: due feriti tra cui un vigile del fuoco Roma, esplode una palazzina: due feriti tra cui un vigile del fuoco Continua a leggere L'articolo Roma, esplode una palazzina: due feriti tra cui un vigile del fuoco proviene da NewsGo.

“Un boato fortissimo”. Roma - esplode palazzina : è choc. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco : Le fughe di gas sono estremamente pericolose e a volte mortali, come ci ricorda troppo spesso la cronaca. L’aria satura di monossido di carbonio è in grado infatti uccidere in pochi minuti, soprattutto se le persone sono colte nel sonno, inoltre la presenza di gas comporta il rischio di esplosioni e conseguenti crolli. Sono purtroppo frequenti gli episodi in cui, proprio a causa di una fuga di gas, esplodono intere palazzine, provocando ...

Incendi Roma : oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono stati oltre 110 gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando di Roma, dalle otto di stamattina alle venti di stasera. Almeno 40 sono stati gli interventi per Incendi di sterpaglie soprattutto nella zona Sud-Est di Roma, Laurentina e Pontina: in particolare sulla Pontina, al km 22, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro all’altezza di Castel Romano. L'articolo Incendi Roma: oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere ...

Roma - agenti corrotti : a fuoco auto imprenditore arrestato : A fuoco nella notte l'auto dell'imprenditore Carlo D'Aguano, coinvolto nell'indagine dei carabinieri sul presunto giro di corruzione per cui sono stati arrestati 6 poliziotti e una dipendente della ...