Roberto Fico in imbarazzo sui risparmi dei vitalizi nel cassetto | E' solo una norma

Migranti - Roberto Fico : “Le vite in mare vanno sempre salvate - io tendo la mano a chi è in difficoltà” : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, si schiera dalla parte dei Migranti: "Il salvataggio delle vite in mare è un atto fondamentale e importate dal quale l'Italia non si è mai tirata indietro e mai lo farà. Apprezzo le parole del ministro Toninelli che ha detto che in mare non esistono razza, religione e colore della pelle. Le vite in mare vanno sempre salvate. Non c'è dubbio che l'Italia sia stata lasciata sola. Da molto ...

Il presidente della Camera Roberto Fico in visita al carcere di Poggioreale : "Rispettare la dignità delle persone" : "Ho visto un carcere che sta cercando di rinnovarsi, di ristrutturarsi, che sta cercando di fare dei percorsi importanti rieducativi e di lavoro". Questo il parere del presidente della Camera, Roberto Fico, sul carcere di Poggioreale. Fico ha visitato la casa circondariale di...

Roberto Fico - il controcanto : Matteo Salvini continui pure a fare dichiarazioni infuocate, Giuseppe Conte resti pure defilato, Luigi Di Maio si affretti a minimizzare o rimandare al mittente: Roberto Fico intanto va avanti per la sua strada. E non manca occasione per far sentire la sua voce, ribadire la sua presenza politica. Specie sul fronte dei diritti civili e della tutela delle fragilità, in questo segnando una continuità - chissà se e quanto voluta ...

Abolizione vitalizi - Roberto Fico : “Non è un taglio di costi - è una misura culturale e di riequilibrio sociale” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente della Camera Roberto Fico spiega la delibera per il taglio dei vitalizi parlamentari: "E' un atto fondamentale che mette fine a una disparità di trattamento che eisisteva nel Paese tra i cittadini e i propri rappresentanti. Sono certo che anche il Senato farà le sue valutazioni e continuerà in questo percorso che non è solo di taglio dei costi, anche se comunque parliamo di oltre 40 ...

Conflitto di interessi - Roberto Fico : "Questione non più rinviabile" : Una riflessione 'non più rinviabile'. Così il presidente della Camera, Roberto Fico , riporta in primo piano la questione del Conflitto di interessi durante un discorso letto alla presentazione della ...

Magliette azzurre alla Camera - Roberto Fico interrompe la protesta di Fratelli d’Italia : Continua l'iniziativa di Fratelli d'Italia, in contrapposizione alle Magliette rosse per i migranti: i deputati, durante la seduta a Montecitorio, hanno tolto le giacche e indossato una maglietta azzurra sopra la camicia. Fico ha minacciato di allontanarli dall'Aula.Continua a leggere

Roberto Saviano svela tutti i segreti del narcotraffico mondiale : Foto: Ufficio Stampa Il Mondo dei Narcos in prima Tv assoluta Roberto Saviano è uno scrittore che da anni vive sotto scorta per la sua attività di denuncia contro la Camorra: un intellettuale sempre sul pezzo che non ha ...

Roberto Fico - il presidente della Camera si schiera con Saviano : guerra totale contro Salvini : La decisione di spostare 42 milioni di euro dal sistema di accoglienza a quello dei rimpatri ha scatenato un nuovo scontro tra il grillino Roberto Fico e il leghista Matteo Salvini . La tensione nella ...

Il costituzionalista di Roberto Fico contro le circolari del governo gialloverde : Dopo aver affrontato a muso duro i recenti flussi migratori nel Mediterraneo, Matteo Salvini entra nel vivo delle politiche interne sull'immigrazione e lo fa chiedendo ai prefetti e alle commissioni per il diritto d'asilo di cambiare le regole con cui fino a ora hanno lavorato. Con una circolare del

Roberto Fico : “Il reddito di cittadinanza va realizzato il prima possibile o sarà la morte del M5S” : Intervistato al Festival di Polignano a Mare, il presidente della Camera Roberto Fico ha parlato di reddito di cittadinanza: "Il progetto sul reddito cittadinanza è una delle prime cose che vanno fatte e si deve lavorare affinché si realizzi. Uno dei motivi per cui hanno votato il M5s è che finora il M5s ha mantenuto tutte le promesse che ha fatto. Dobbiamo realizzarlo il prima possibile o sarà la morte del M5s, ma non c’è dubbio che si ...

Roberto Fico deve decidere cosa fare da grande : ... volendoli usare, specie nell'indirizzare i lavori parlamentari e le loro priorità, dunque stabilendo anche la famosa "agenda politica" attraverso cui poi passano anche i confronti mediatici e i ...

Roberto Fico : "Io i porti non li chiuderei" : 20.30 - La reazione dei due grandi protagonisti di questo nuovo governo alle parole di Roberto Fico non si sono fatte attendere, anche se sono arrivate in modo più defilato rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Matteo Salvini, oggi impegnato a Pontida in vista del prossimo raduno della Lega, si è limitato a sottolineare come le dichiarazioni di Fico rappresentino un parere personale, non la linea del governo:Divergenze? Non siamo in una ...

Roberto Fico e Luigi Di Maio - spaccatura sugli immigrati : la telefonata ad alta tensione : Il Movimento 5 stelle si spacca sulle dichiarazioni di Roberto Fico che ha affermato durante una visita all'hotspot di Pozzallo: 'Io i porti non li chiuderei. Dell'immigrazione si deve parlare con ...

Nicola Molteni - immigrati : 'Roberto Fico chiarisca con il governo' : 'Credo che Roberto Fico debba chiarirsi col governo . Il presidente della Camera ha un ruolo importantissimo'. Nicola Molteni, sottosegretario leghista all'Interno, attacca il presidente della Camera: ...