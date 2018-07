Ripescaggi Serie B | la Ternana | “vogliamo chiarezza”

Ripescaggi Serie C : tutte le squadre in lizza. Ma occhio ai ricorsi. Un rebus di difficile soluzione : Parlare di caos nel calcio italiano non rende l’idea di quanto sta avvenendo tra Serie A e Serie C riguardo alle irregolarità su plusvalenze e conti in rosso delle società coinvolte. Legali impegnati in materia di diritto sportivo più degli agenti di calciomercato per la campagna di rafforzamento delle squadre. Ci si potrebbe dilungare in altre ironie ma la situazione è drammatica. Focalizzandoci nella Serie C la situazione è ...

Ripescaggi e retrocessioni - Serie A nel caos : il Crotone intanto si “espone” : Ripescaggi e retrocessioni, in Serie A sarà un’estate caldissima, con il Crotone che spera di tornare nel massimo campionato italiano Il presidente del Crotone Gianni Vrenna, crede fermamente nella possibilità di un Ripescaggio per il club calabrese. Interpellato da Skysport, il patron ha dichiarato d’aver fiducia nel Ripescaggio dato il caos legato a Parma e Chievo Verona in Serie A: “Mercato? A dire la verità abbiamo ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - stabiliti i termini per la presentazione delle domande : Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha stabilito il termine di venerdì 27 luglio alle ore 13 per le domande di Ripescaggio nei campionati di Serie B e Serie C fissando tutti i dettagli relativi alla presentazione delle stesse. Attraverso un’altra delibera, il commissario straordinario ha fissato il termine di venerdì 27 luglio alle ore 13 anche per la presentazione delle domande da parte delle società di ...

Fallimenti - illeciti e penalizzazioni. Rivoluzione nei campionati dalla Serie A alla Serie C. Tutte le ipotesi di Ripescaggio : Come è quasi abitudine, ogni estate è accompagnata da questa frase: “Il calcio italiano è nel caos“. Una spiacevole ripetitività dettata, probabilmente, dalla necessità di ridurre le squadre professionistiche per evitare lo stucchevole spettacolo di questi giorni tra fideiussioni fittizie e conti in rosso. Serie A In Serie A tiene banco la situazione di Parma e Chievo. Il club di proprietà di Luca Campedelli è stato deferito al ...

Ripescaggi Serie A : chi salirà in massima serie se Parma e Chievo verranno retrocesse in Serie B? : Si respira un’aria decisamente pesante in casa Chievo e Parma dopo le richieste di penalizzazione della Procura Figc nel processo sportivo che vede coinvolti le due società di Serie A. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il club di proprietà di Luca Campedelli viene deferito al Tribunale federale nazionale per responsabilità diretta a causa di una Serie di operazioni di plusvalenze fittizie che avrebbero garantito almeno 20 milioni di ...

Scandalo Serie A e Serie B - le prime indiscrezioni sulle sentenze : retrocessioni - penalizzazioni e Ripescaggi - ribaltoni nelle ultime ore [DETTAGLI] : Scandalo nelle ultime ore per i campionati di Serie A e Serie B, in particolar modo sono iniziati i processi di Parma e Chievo, le richieste della Procura sono state pesanti soprattutto per il Chievo, chiesti 15 punti di penalizzazione e quindi la retrocessione in Serie B, per il Parma due punti nello scorso campionato (anche in questo caso la retrocessione) oppure sei punti di penalità nel prossimo campionato. Le sentenze sono previste ...

Ripescaggi in serie B : il Novara potrebbe beffare la Pro : Ripescaggi in serie B: il Novara potrebbe beffare la Pro. Una nuova ipotesi agita le acque sul fronte regolamentare per l'eventuale miracolo. Ripescaggi in serie B: il Novara potrebbe beffare la Pro I ...

Ripescaggi Serie B - cosa cambia dopo il ricorso vinto dal Novara : adesso spera anche il Catania! : Ripescaggi Serie B – Novità clamorose per quanto riguarda i Ripescaggi nel campionato di Serie B, forfait certo di Bari e Cesena nella prossima stagione, a serio rischio anche l’Avellino. Sembrava fatta per il Ripescaggio di Ternana e Siena ma nelle ultime ore incredibile ribaltone, accolto il ricorso del Novara, possono beneficare del Ripescaggio dunque anche squadre con penalizzazioni nelle stagioni precedenti. Nella nuova ...

Ripescaggi Serie B - colpo di scena : accolto il ricorso del Novara : Ripescaggi Serie B – colpo di scena nelle ultime ore sul fronte dei Ripescaggi in Serie B, accolto il ricorso del Novara, il club adesso scatta in testa alla graduatoria: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti Presidente; dall’Avv. Gaia Golia, dal Dott. Pierpaolo Grasso Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta ...

Serie A e Serie B nel caos : ecco i criteri per i possibili Ripescaggi : Mentre il mondo del calcio continua a celebrare la vittoria della Francia in Coppa del Mondo, i tifosi italiani pensano ad altro. Non solo al calciomercato, ma anche a quanto sta succedendo tra Serie ...

Due retrocessioni - 6 fallimenti e 12 Ripescaggi - è caos : mano pesante in Serie A - tra colpi di scena e clamorosi ribaltoni - ecco le squadre coinvolte [DETTAGLI] : E’ una giornata fondamentale per il calcio italiano, iniziano infatti oggi i processi che riguardano Parma e Chievo, i due club sono a serio rischio retrocessione, sono in arrivo infatti richieste pesantissime da parte della Procura. Partiamo da Chievo. Il club è accusato di plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, contestate ben 15 operazioni e trenta calciatori coinvolti, valore’gonfiato’ per consentire al club di ...

Ripescaggi Serie C - da 4 a 7 posti liberi. Ci sarà la Juventus B - in pole Prato e Cavese : E’ grande caos anche nella Serie C nostrana e la motivazione è sempre legata a questioni economiche e all’impossibilità di iscriversi. A cadere sotto la mannaia dei conti in rosso ci sono realtà come Mestre, Andria e Reggio Emilia. In quest’ultimo caso la situazione è davvero incredibile. Estromessa dalla finale promozione per un rigore piuttosto dubbio, la Reggiana non sarà al via della C e costretta ripartire dalla categoria ...

Ripescaggi Serie B - chi sostituirà Bari e Cesena? Siena e Ternana favorite - la Pro Vercelli spera : Un infausto destino per Bari e Cesena. Nel giorno in cui la Juventus presenta Cristiano Ronaldo ed il calcio italiano, nella sua forma di massima eccellenza, si mette in mostra, bisogna constatare il fallimento di due società storiche del nostro movimento. I romagnoli avevano un buco di bilancio pari a 73 milioni di euro, di cui 40 con l’Erario, impossibile da colmare in breve tempo. Per questo è stata presa la decisione nella serata di ...

Ripescaggi Serie B e C - le squadre fallite e i club che sperano. C’è la Juventus B - la Cavese spera : Anche quest’estate appare nitido all’orizzonte l’ennesimo scossone nel calcio italiano. A gennaio, con il fallimento del Vicenza, il dato parlava di 146 squadre non iscritte ai campionati in 15 anni, numeri che andranno ben presto aggiornati. Il termine per presentare il ricorso per l’iscrizione in B è scaduto e Cesena e Bari non hanno presentato domanda e garanzie necessarie: la società romagnola è destinata al ...