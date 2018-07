Rino Barillari Il re dei paparazzi | “In ospedale per 165 volte Per il mio lavoro ho

Rino Barillari è stato ricoverato a Roma per una caduta in una buca. "Denuncerò il Comune" : Il fotografo Rino Barillari, noto come il re dei paparazzi, dopo esser caduto in una buca a Roma, è ora ricoverato in una clinica privata al Gianicolo. Gli hanno dato 40 giorni di prognosi, prima di poter tornare a lavorare. Il re dei paparazzi ha quindi deciso di chiedere il risarcimento dei danni al Comune, come dichiarato in un'intervista sul Messaggero:Chiederò i danni al Comune, lo faccio per me, ma soprattutto per gli altri, ...