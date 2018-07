Riki Marcuzzo | gaffe sul Sud Italia | il cantante cerca di riparare ma è polemica

newsinforma

(Di giovedì 19 luglio 2018) Riccardo, in arte, protagonista di una spiacevolesu Instagram. In questi giorni ilsi trova in Sicilia, per la precisione a Taormina, sede dell’unica tappa siciliana del suo tour. Qualcosa non deve essere andato per il verso giusto visto cheha pubblicato una frase, all’interno di una ‘stories’, che indubbiamente è piaciuta poco ai suoi followers meridionali. Vediamo perché, frase infelice sul Sud, scoppia la, infatti, probabilmente in un momento di rabbia, si è lasciato scappare la seguente frase: ‘Oggi non ci permettono di mettere il nostro merchandising. Gli abusivi avranno scritto Merchandising Ufficiale vendendo roba di m***a. Non comprate nulla. Purtroppo anche questo è il sud’. L’ultima frase, in particolare, non è piaciuta ad una fetta di pubblico e da qui è sorta ...