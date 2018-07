Rifiutò la chemioterapia - Corte d'Appello : genitori a processo : Una ragazza che muore di leucemia linfoblastica acuta a 18 anni, una dolorosa vicenda giudiziaria che da tre anni si trascina per le scelte che portarono a quell'esito, su tutte il rifiuto della ...

Rifiutò la chemioterapia - genitori a processo per la morte della figlia : L'accusa è di omicidio colposo per la morte della 18enne Eleonora Bottaro, deceduta nel 2016 dopo l'uso di trattamenti alternativi. In un primo momento il Gup aveva prosciolto la loro posizione