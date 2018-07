Ricerca | crescere con due mamme non influisce su salute mentale

meteoweb.eu

: - fulviovanacore : - Nexus_AdvTech : ?? Siamo alla ricerca di un/una Junior #SalesforceDeveloper da far crescere attraverso un percorso di formazione e c… - maurizio3062 : @Agenzia_Ansa bravo lo sport aiuta a crescere nel fisico e nel carattere alla ricerca di nuovi talenti -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Pubblicata sul “New England Journal of Medicine” unadurata 25 anni: l’Istituto Williams, dell’Università della California, ha rilevato che i giovani adulti che sono cresciuti in famiglie con duehanno lo stesso benesseredi quelli nati in famiglie eterosessuali. Gli esperti hanno studiato 84 coppie formate da due donne che avevano avuto un bambino con la fecondazione assistita a partire dal 1986: ladei bimbi, figli di coppie lesbiche, è stata valutata attraverso un questionario standard e confrontata con un analogo campione di persone della stessa età, figli di eterosessuali. Gli autori hanno quindi scoperto che “il confronto non ha trovato differenze significative tra i due gruppi nelle funzioni adattative, come le relazioni con la famiglia o gli amici e le performance sul lavoro o nello Studio, nei problemi ...