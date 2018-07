ilfattoquotidiano

: Riccione, un’oasi di cultura nel cortile di casa: la little free library di Debora Grossi - Cascavel47 : Riccione, un’oasi di cultura nel cortile di casa: la little free library di Debora Grossi - italianaradio1 : Riccione, un’oasi di cultura nel cortile di casa: la little free library di Debora Grossi - 4ASSIMILATION : Riccione, un’oasi di cultura nel cortile di casa: la little free library di Debora Grossi -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Pensate a una piccola oasi di, dove scambiare buone letture con perfetti sconosciuti. Ora pensatela a, appena oltrepassati i confini del glamour, lungo un percorso fatto di pini ricurvi che, svoltando su viale Ceccarini, porta al mare. Pensatela e scordatevi di ritrovarla tra i percorsi consigliati da TripAdvisor, circondata da una distesa di hotel con piscina, discoteche “tunz tunz” e sushi bar all’ultima moda. Eppure proprio qua, a due passi dal chiasso modaiolo di una città sempre in festa, si nasconde il tesoro di una giovane donna che, a 27 anni, si è inventata forse la prima “” direttamente neldi. Quello del BookCrossing, ovvero la circolazione gratuita di libri abbandonati per permettere ad altri di leggerli, è un fenomeno in crescita. Inversamente proporzionale ai dati Istat che, anche per il 2018, raccontano di un Paese ...