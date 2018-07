Resuscita anche l’Asus ZenFone 3 Max con l’aggiornamento 355 del 19 luglio

optimaitalia

(Di giovedì 19 luglio 2018) Finalmente un segnale di vita per i tanti utenti che qui in Italia hanno deciso di acquistare un Asus3 Max, considerando il fatto che a partire da oggi 19è finalmente in distribuzione un nuovo aggiornamento per un device più popolare di quanto si possa immaginare. Nel dettaglio, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione della patch 355, con cui tuttavia non dovremmo andare incontro ad una grossa rivoluzione nell'esperienza di utilizzo dello smartphone.Premesso che non avevamo notizie da tempo per il dispositivo, se pensiamo al fatto che a fine giugno avevamo parlato quasi di abbandono per lo smartphone dal punto di vista software, come avrete notato dal nostro approfondimento, le novità odierne per Asus3 Max sono meno corpose di quanto si potesse sperare. Occorre sottolineare subito che, ad oggi, tutti aspettano ancora notizie per quanto ...