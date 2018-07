Renault | nuovo motore benzina 1 3l TCe su Scénic

Renault inaugura il nuovo benzina 1.3 TCe su Scénic e Grand Scénic : Renault lancia un motore benzina di nuova generazione, inaugura to su Scénic e Grand Scénic, frutto della partnership tra l’Alleanza e Daimler Il risultato consiste in...

Renault inaugura il nuovo benzina 1.3l TCe su Scénic e Grand Scénic : Renault lancia un motore benzina di nuova generazione, inaugura to su Scénic e Grand Scénic, frutto della partnership tra l’Alleanza e Daimler Il risultato consiste in...

La Concessionaria Renault Paglini inaugura il nuovo sito di Varese : Alla presenza del Comitato di Direzione di Renault Italia, la Concessionaria Renault Paglini ha inaugurato, il 25 maggio scorso, il nuovo Renault Store di Varese, un sito creato per soddisfare appieno le esigenze di ogni cliente La storica sede di Varese della Concessionaria Paglini si sposta, così, da Via Belfonte a Via Valganna per accogliere uno showroom totalmente rivisitato, più ampio e moderno. Il nuovo sito occupa una superfice di oltre ...