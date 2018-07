Renault - Le elettriche Moovin sulle strade di Parigi

quattroruote

(Di giovedì 19 luglio 2018) La, leader in Europa sul fronte delle, in particolare grazie alla Zoe, lancerà a settembre aun servizio di car sharing a zero emissioni, con ADA, filiale del gruppo Rousselet (leader dell'autonoleggio breve nella regione dellIle de France). Il servizio si chiamerà.Paris e da settembre potrà contare su cento Zoe e venti Twizy, disponibili nel centro città e in particolare, per ora, nellXI e XII arrondissement. Si tratterà di una prima tappa per testare il servizio, in preparazione del vero obiettivo di arrivare a 2.000. Allaspetterà ovviamente la fornitura dei veicoili elettrici e tutta la parte di manutenzione ed eventuali riparazioni, mentre lADA metterà a disposizione la sua esperienza nella locazione di breve durata e la specifica app per gli smartphone. Inoltre si occuperà del riposizionamento e della ricarica delle ...