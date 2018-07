Renault inaugura il nuovo benzina 1 3l TCe su Scénic e Grand Scénic

Renault – Inaugurato un concept store nel centro di Berlino dedicato ai veicoli elettrici : “ Renault Electric Vehicle Experience Center”, dopo Stoccolma anche a Berlino apre il concept store urbano nelle zone di passaggio del grande pubblico Renault apre a Berlino le porte di un nuovo concept store dedicato ai veicoli elettrici , il “ Renault Electric Vehicle Experience Center”. Dopo l’inaugurazione del suo primo VE Experience Center a febbraio, a Stoccolma, Renault prosegue l’implementazione di questo concetto per far scoprire la ...

La Concessionaria Renault Paglini inaugura il nuovo sito di Varese : Alla presenza del Comitato di Direzione di Renault Italia, la Concessionaria Renault Paglini ha inaugurato, il 25 maggio scorso, il nuovo Renault Store di Varese, un sito creato per soddisfare appieno le esigenze di ogni cliente La storica sede di Varese della Concessionaria Paglini si sposta, così, da Via Belfonte a Via Valganna per accogliere uno showroom totalmente rivisitato, più ampio e moderno. Il nuovo sito occupa una superfice di oltre ...