Remedy Entertainment | vogliamo essere i migliori nel realizzare videogiochi di un

Alla scoperta della storia di Control nel diario di sviluppo di Remedy Entertainment : Control, svelato nel corso della conferenza stampa ufficiale di Sony PlayStation in occasione dell'E3 2018, è ambientato in un mondo unico e in continua mutazione che contrappone la nostra realtà con tutto ciò che è strano e inspiegabile.Questa la premessa narrativa del nuovo titolo di Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break), una premessa che ci mette di fronte al Federal Bureau of Control, un'agenzia segreta newyorkese che è ...