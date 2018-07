Regeni | Fico | “Non mi arrenderò mai nella ricerca della verità Domani incontro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 luglio 2018) “Giulio? Per me è una questione fondamentale.incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. Lasu quanto è successo non vale solo per la dignitàfamiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al cento per cento a famiglia“. Sono le parole pronunciate dal presidenteCamera, Roberto, sull’assassinio di Giulio. E aggiunge: “Sono contento che anche il presidente del Consiglio, Conte, e il ministro Salvini abbiano affrontato la questionee quindi vedo che c’è una linea istituzionale e governativa molto forte e unita. Lo merita il Paese, lo merita lo Stato e lo merita la famiglia di Giulio, i cui genitori sono due combattenti, due persone straordinarie che non si sono arrese. E a loro va tutta la mia stima, che non può essere che attiva, cercando di arrivare ad una”. ...