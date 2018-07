Recensione Nokia 6 1 | un grosso sì! Complimenti Nokia

chimerarevo

: RT @techstationit: #Nokia7Plus è stato nelle nostre mani per un po' di tempo! Ecco la recensione dello #smartphone di @Nokiamobile per la f… - SperoniMattia : RT @techstationit: #Nokia7Plus è stato nelle nostre mani per un po' di tempo! Ecco la recensione dello #smartphone di @Nokiamobile per la f… - GaetanoCalabr87 : RT @notebookitalia: #amazonprimeday c'è anche Nokia 8 in offerta per Amazon Prime Day 2018! - LUCADIMEO93 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il6.1 è un dispositivo bello, performante e.. adatto a tutti! Questo smartphone mi è piaciuto e non poco. Scoprite perché nel corso di questa! Design Che dire, questo6.1 è costruito interamente in alluminio, fatta eccezione per gli inserti color rame che si trovano lungo tutto il perimetro del telefono, attorno alla fotocamera e al sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Sensore che non ha mai dato problemi durante il test, unico neo è che, secondo me, per il mio modo di impugnare lo smartphone, il dito andava sempre a finire sopra il flash! Quindi lo avrei preferito un po’ più in alto! Inferiormente abbiamo la porta USBc, il microfono e l’altoparlante di sistema, superiormente c’è l’ingresso jack da 3.5mm a sinistra l’ingresso per la sim e la micro SD, infine a destra abbiamo il bilanciere del volume ed il tasto ...