Rapina e terrore in una merceria I banditi armati sono due 15enni

Furto in casa e terrore a Nusco : banditi Rapinano la villa di Ciriaco De Mita : Notte di terrore per l'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, e sua moglie, Anna Maria, vittime di una rapina all'interno della loro villa di Nusco , Avellino, . In quattro, che secondo gli ...

