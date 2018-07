Rai | Presidenza alla Lega | Direzione generale ai 5 Stelle | manca ancora l' accordo

Nomine - a Barachini di Forza Italia la presidenza della Vigilanza Rai. Guerini del Pd al Copasir : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti. Vicepresidenti Antonello Giacomelli del Pd e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle....

Rai : Coletti e Cellini scelti dai 5 stelle con il voto online. Bianchi Clerici (Lega) verso la Presidenza : Dunque il voto online ha decretato i due candidati del Movimento 5 stelle al Consiglio di Amministrazione della Rai. Beatrice Coletti con 6.577 preferenze è stata la più votata dagli iscritti del Movimento guidato da Luigi Di Maio, segue Paolo Cellini con 4253 voti. La giornalista del Tg1 Claudia Mazzola ha ottenuto 4005 voti, quindi a seguire Enrico Ventirce 2779 e Paolo Favale 2414 preferenze.Saranno dunque Beatrice Coletti e Paolo Cellini i ...

Rai - Bianchi Clerici alla presidenza Si sblocca anche la Cdp : Accordo fatto sulle presidenze delle Commissioni di garanzia, Pd e FI hanno indicato i loro nomi,, trattative febbrili sul Cda della Rai. Al Copasir blindata l'intesa già raggiunta diverse settimane ...

Nomine - si stringono i tempi per la Rai : spunta il nome di Baudo per la presidenza : Lavori in corso sul futuro della Rai, che la maggioranza vorrebbe affidare a un manager di esperienza per scacciare le critiche di lottizzazione che arrivano dall'opposizione. Una partita ancora tutta ...

Carmen Lasorella - l'ex giornalista Rai candidata per Lega e M5s alla presidenza della Basilicata : lo scenario : È da quando sono al governo Lega e M5s che si rincorrono le voci, o meglio le aspirazioni, di chi vorrebbe trasformare la maggioranza in Parlamento in un'alleanza elettorale. Di solito accade il ...

Nomine Rai - tra Lega e M5S non c'è accordo su presidenza - direzione generale e tg : ... la direzione generale e le direzioni di tre tg , con una tv di Stato che, anche sotto il governo 'del cambiamento' sarebbe pesantemente lottizzata e condizionata dai partiti e quindi dalla politica. ...

I Retroscena di Blogo : Beppe Grillo - Pippo Baudo e la Presidenza Rai : Pippo Baudo presidente della Rai. L'idea circola negli ambienti televisivi e non televisivi nostrani e francamente ci pare una buona idea. Lui, in una chiacchierata con il quotidiano gratuito "Leggo" ha detto che questo incarico, anagraficamente parlando, non la sopporterebbe perchè pieno di lavoro e con tanti rischi, ma forse varrebbe la pena provare.Il prossimo anno, il 2019, Baudo compie 60 anni di carriera televisiva. Ora dice che gli piace ...