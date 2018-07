Rai | arriva il quinto nome del consiglio di amministrazione | è Riccardo Laganà | di

The Good Doctor : su Rai 1 arriva un chirurgo affetto da autismo : The Good Doctor arriva un’altra novità nell’estate di Rai 1, e la si può considerare senz’altro interessante. Questa sera alle 21.25 debutta la serie americana The Good Doctor, che racconta la vita professionale di un giovane medico autistico, arrivato in California dopo un’infanzia travagliata trascorsa in periferia. The Good Doctor: trama della nuova serie di Rai 1 Lui è Shaun Murphy, un giovane chirurgo affetto dalla ...

Arriva il ban istantaneo in Rainbow Six Siege per linguaggio inappropriato - le reazioni dei giocatori : Rainbow Six Siege punisce gli utenti che usano un linguaggio inappropriato con un ban istantaneo. Ubisoft infatti ha implementato un nuovo sistema di ban in Rainbow Six Siege con lo scopo di gestire tutti gli aspetti tossici presenti nel gioco. Per questo motivo verranno puniti i giocatori che useranno termini offensivi nella chat testuale. Ne avevamo già parlato, oggi 16 luglio è entrato in vigore a pieno titolo. Già lo scorso mese di aprile ...

Speciale Cabaret - la comicità siciliana arriva su Rai 2 : arriva “Sicilia Cabaret”, due speciali appuntamenti dedicati alla comicità siciliana in seconda serata su Rai 2: ecco tutte le anticipazioni Un nuovo esperimento televisivo per Rai 2. La rete diretta da Andrea Fabiano ha deciso di puntare sulla comicità siciliana con il programma “Sicilia Cabaret” due puntate speciali con protagonisti Tony Matranga ed Emanuele Minafò. Sicilia Cabaret su Rai2: ecco quando Due puntate ...

Letta : 'Iniziai come opeRaio - sono arrivato al Governo con Berlusconi senza fare politica' : In occasione della 4a edizione del Premio giovani comunicatori organizzato da AGOL e svoltosi questo mercoledì 12 luglio nella splendida cornice del Foro Italico a Roma, è intervenuto in una delle sue rare uscite pubbliche Gianni Letta, a lungo giornalista e noto per essere stato più volte Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Silvio Berlusconi. Per l'occasione Letta ha raccontato pubblicamente alcuni aneddoti della sua biografia ...

Bumbi su Rai Yo Yo : arriva a 100 puntate il programma caro ai piccolissimi : Cento puntate, da ottobre 2017 e seicento bambini di 21 asili nido torinesi coinvolti: sono i numeri che lascinao il segno della prima stagione, appena conclusa del programma firmato dagli autori ...

F1 – Arrivabene bacchetta la Mercedes : “contatto Raikkonen-Hamilton? Che guardino i dati” : Maurizio Arrivabene ha le idee chiare: le parole del team principal Ferrari dopo il contatto tra Raikkonen e Hamilton al Gp di Gran Bretagna Scintille in pista e… fuori, ieri a Silverstone: il post gara del Gp di Gran Bretagna è stato infuocato a causa del contatto tra Raikkonen e Hamilton. Affermazioni pesanti, frecciatine, risposte dure: Toto Wolff e Maurizio Arrivabene non se le sono mandate a dire a Silverstone. Photo4 / ...

Carlotta Mantovan - la giornalista e moglie di Fabrizio Frizzi arriva in Rai : Carlotta Mantovan, moglie dell’amato Fabrizio Frizzi, sta per arrivare in Rai. La bella notizia arriva da TvBlog: la giornalista, fino a oggi a SkyTg24, sarà a “Tutta salute”, programma in onda tutte le mattine su RaiTre e condotto da Michele Mirabella. Carlotta darà conto di tutte le ‘bufale’ che hanno a che fare con il mondo della medicina e che si trovano sul web. La Rai accoglie in famiglia la moglie dello ...

Arriva Casa Totti : Francesco e Ilary come Sandra e Raimondo : Da Casa Vianello a Casa Totti basta un dribbling ben riuscito. Il paragone è un po' ingombrante, ma l'idea è quella: Francesco Totti e Ilary Blasi come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Una sit-com ...

Totti e Ilary come Sandra e Raimondo : arriva la sit-com stile Casa Vianello : Sul numero di Chi in edicola domani una clamorosa anticipazione: i rumors raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini rivelano che Francesco Totti e Ilary Blasi , con una Casa di produzione ...

Velvet Collection : arriva su Rai 1 lo spin off della serie spagnola. Nel cast Megan Montaner : Velvet Collection Rai punta ancora su Velvet per le sue estati, ma stavolta lo fa con lo spin off della serie madre. Velvet Collection partirà questa sera alle 21.25 ed andrà in onda per cinque prime time con due episodi a serata. Il secondo appuntamento è previsto già per il prossimo venerdì mentre gli altri, salvo imprevisti, dovrebbero restare al martedì. Velvet Collection da questa sera alle 21.25 su Rai 1 Una nuova ambientazione, una nuova ...

Adidas vs Puma - il film arriva su Rai 3 : ecco quando : arriva su Rai 3 il film Adidas vs Puma dedicato alla rivalità tra i fratelli creatori dei due brand alla moda: ecco quando andrà in onda Il film Adidas vs Puma diretto da Oliver Dommenget arriva in prima serata su Rai3. ecco la data di messa in onda, il cast e la tram del film che racconta la rivalità tra i due fratelli ideatori delle due case di moda e scarpe tra i più famosi al mondo. Adidas vs Puma film: quando va in onda Giovedì 12 luglio ...

F1 Austria - Arrivabene e l'orgoglio Ferrari : «Lasciate guidare Raikkonen» : E dico, lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi, che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara '. TUTTO ...

Team BahRain Merida - che colpi per il futuro : arrivano Rohan Dennis - Damiano Caruso e Jan Tratnik. Nibali verso il rinnovo fino al 2021 : Il Team Bahrain Merida oggi corre i Campionati Italiani per vincere e Sabato prossimo andrà al Tour de France con lo stesso obiettivo, mentre arrivano i primi colpi per la prossima stagione Il Team Bahrain Merida è sempre più una delle principali realtà del ciclismo internazionale: oggi ai Campionati Italiani è la squadra più forte che deciderà la corsa, con Nibali, Visconti, Colbrelli, Pellizotti, Gasparotto, Pozzovivo, Bonifazio, Boaro, ...

Detto Fatto - al posto di Caterina Balivo arriva Bianca Guaccero : ritratto del nuovo volto del pomeriggio di RaiDue : Otto film, ventitre fiction, due musical e un Festival di Sanremo: il curriculum di Bianca Guaccero non passa inosservato. Sarà la bella showgirl pugliese, classe 1981, a far compagnia al pubblico di Detto Fatto dal prossimo 10 settembre. Il direttore di Rai2 Andrea Fabiano ha deciso di puntare su di lei dopo averla sottoposta a un provino e dopo aver battuto la concorrenza di altre colleghe, da Andrea Delogu a Monica Leofreddi. A soli diciotto ...