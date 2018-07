Raggi | dopo anni degrado Monte Mario riavrà sua piscina

Il coRaggio delle ginnaste americane : «Sopravviviamo insieme dopo le molestie» : «Abbiamo sofferto da sole, ma è insieme che sopravviviamo». Aly Raisman non è la sola a parlare. È un’ex atleta della ginnastica statunitense, ha vinto medaglie olimpiche e ha denunciato. Aly ha accusato il medico mostro Larry Nassar. Dalla sua e da altre centinaia di denunce sono nati i processi contro l’uomo che abusava delle giovani atlete. Lei, insieme ad altre 140 donne, era sul palco degli Espy Awards per ritirare l’Arthur Ashe Courage ...

Nintendo Switch - 1000 titoli venduti / Primato Raggiunto dopo due anni dalla sua uscita : Nintendo Switch, 1000 titoli venduti: Primato raggiunto dopo due anni dalla sua uscita nei negozi. Le statistiche sono state pubblicate da Perfectly Nintendo e fanno riflettere.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:05:00 GMT)

33 ricoverati dopo un atterRaggio d'emergenza di un aereo Ryanair : Un volo Ryanair partito venerdì sera da Dublino e diretto a Zadar in Croazia ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Francoforte-Hahn, in Germania, a seguito di un'improvvisa perdita di pressione in cabina, e 30 passeggeri sono stati portati in ospedale. A bordo viaggiavano 189 passeggeri e all'improvviso sono calate le maschere dell'ossigeno."I passeggeri hanno lamentato mal di testa e male alle orecchie e si sentivano ...

Marco Carta dopo l’intervento : “Ho pensato al coRaggio di mia madre” : Marco Carta racconta i giorni trascorsi in ospedale Nelle ultime ore Marco Carta ha mostrato sui social la cicatrice sullo stomaco, ultimo segno dell’intervento chirurgico di qualche giorno fa. Era stato lo stesso cantante sardo ad annunciare sui social il suo ricovero al Policlinico di Milano dopo alcuni giorni di silenzio. Marco non ha mai precisato con chiarezza quali fossero i motivi che lo avevano portato al ricovero. A spiegare che ...

Lisa Melidoni - moglie di Carlo Vanzina/ “Dopo una lotta coRaggiosa contro la malattia - ci ha lasciati…” : Lisa Melidoni, moglie di Carlo Vanzina: il doloroso messaggio diffuso da lei e il cognato Enrico, “Dopo una lotta coraggiosa contro la malattia, ci ha lasciati…”.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:45:00 GMT)

Morto Carlo Vanzina - dopo una lotta “lucida e coRaggiosa contro la malattia” : Morto a Roma il regista Carlo Vanzina: lo hanno reso noto la moglie Lisa e il fratello Enrico. Aveva 67 anni. “Nella sua amata Roma, dov’era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia, ci ha lasciati il grande regista Carlo Vanzina amato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo ...

Uomini e Donne news - Luigi Mastroianni furioso dopo l’intervista di Sara : “A dire certe cose ci vuole coRaggio” : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni legge l’intervista di Sara Affi Fella e sbotta: “A dire certe cose ci vuole coraggio.. Signori si nasce” L’ultima intervista rilasciata da Sara Affi Fella al settimanale Uomini e Donne Magazine non deve aver fatto molto piacere a Luigi Mastroianni. Il messaggio pubblicato pochi minuti fa sui social dall’ex corteggiatore, […] L'articolo Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni ...

Giorgia Meloni - dopo il Consiglio europeo massacra il premier Conte : 'Ingenuo - si è fatto Raggirare da Macron e Merkel' : Il bilancio del Consiglio europeo per l'Italia è a dir poco pessimo. Secondo Giorgia Meloni la missione del premier Giuseppe Conte è fallita miseramente, visto che l'accordo finale tra i 28 Paesi Ue ...

Dopo il "caso Almirante" Raggi presenta una mozione per "Roma antifascista". Meloni : "M5S fa gazzarra" : "E' una mozione a cui tengo in modo particolare perchè sancisce la posizione di tutta l'amministrazione capitolina sull'identità antifascista della città di Roma. La nostra città purtroppo ha versato un alto tributo di sangue. Riteniamo urgente inserire nello statuto di Roma i valori antifascisti" con il "divieto di ricordare nella toponomastica esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito ...

ATP Halle - Bautista-Agut dà forfait dopo 5 game : Borna Coric Raggiunge Federer in finale : Borna Coric è il secondo finalista dell’ATP di Halle: il tennista croato sfrutta il forfait di Roberto Bautista-Agut e raggiunge Federer in finale dopo la vittoria di Federer su Kudla, il secondo matc in programma nella giornata dell’ATP di Halle ha premiato Borna Coric come secondo finalista del torneo. A dire il vero, il tennista croato non si è ‘guadagnato’ sul campo il passaggio del turno. Coric infatti ha sfruttato il forfait di Roberto ...

Capitale ripiegata su se stessa dopo due anni di Raggi : Centrodestra, Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, i romani le hanno provate davvero tutte per salvare la Capitale.Sono passati esattamente 2 anni dall'elezione di Virginia Raggi a sindaco della Capitale d'Italia. In questi due anni tra gli operatori economici, grandi e piccoli, molti dei quali hanno votato Raggi nella speranza di un reale cambiamento, si è respirata un'aria da fumosa sala d'aspetto.È stata l'attesa di un progetto ...