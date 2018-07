Radioblog | Luca Telese via da Radio 24 Al suo posto Maria Latella? Anteprima Blogo

blogo

(Di giovedì 19 luglio 2018) I palinsesti 2018-2019 di24 non vedranno la presenza di. Il conduttore di 24 Mattino, in onda dalle 6.30 alle 9 (in parte assieme ad Oscar Giannino), non sarebbe stato confermato dall’emittente della Confindustria che a partire dal prossimo settembre, nella fascia mattutina, dovrebbe preferirgli.La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa, dal momento cheera subentrato nemmeno un anno fa ad Alessandro Milan, con quest’ultimo che era migrato nel blocco lasciato libero da Mixer 24 di Giovanni Minoli.prosegui la letturavia da24. Al suo? () pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 10:19.