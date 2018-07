Raccontare musica | profumi e la gente di San Teodoro in Sardegna con #SONOSANTEODORO

laragnatelanews

(Di giovedì 19 luglio 2018) Non la solita comunicazione turistica quella che ha visto protagonista una delle zone più belle del Nord. Così il Comune gallurese famoso per le spiagge da sogno e per i turisti che ogni anno affollano il piccolo borgo, si racconta oltre la bellezza della natura, oltre il mare, le attività sportive e le attrazioni turistiche. Lo fa attraverso le persone, la comunità di donne e uomini che a Sanvivono da sempre o che hanno deciso, ad un certo punto, di trasferirsi qui e condividere la quotidianità con chi ci è nato. Lo sottolinea lo stesso Gianluca Vassallo, artista, sardo d’adozione, che ha curato con White Box Studio idea, contenuti e realizzazione della campagna #sonoSan, con l’obiettivo di costruire un modello nuovo di comunicazione turistica: “Tutti conoscono Sane laper il mare meraviglioso, ma quello che veramente conta e di cui si ...