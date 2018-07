“Quei bimbi” La casa degli orrori a Napoli | la polizia li ha trovati così

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 luglio 2018) Dalle pareti dei due bassi in cui si trovavano, dei fili elettrici scoperti erano penzolanti. Le condizioni igieniche e di sicurezza in cui versavano i locali dove riposavano erano drammatiche. In quello che per quei bambini era un tetto sotto il quale si sentivano al riparo, la loro vita era continuamente a rischio. A metterli al sicuro sono stati gli agenti dell’Unità operativa tutela emergenze sociali e minori dellamunicipale di. Gli agenti dellamunicipale di, durante un’attività di controllo nel centro storico sugli allacci abusivi alla rete elettrica, hanno trovato cinque minorenni lasciati da soli in due bassi, in via Santa Maria Antesaecula nella zona di Forcella. Nei locali terranei adibiti ad abitazione, gli agenti hanno trovato i cinque addormentati in assenza di adulti. Le condizioni dei locali erano inadeguate dal punto di vista ...