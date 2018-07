Putin | in Usa c' è chi vuole fermare sviluppo rapporti con Russia

Incontro Trump-Putin - gli Usa sotto choc per frasi su Russiagate : il presidente rettifica ma ormai è “distrupter-in-chief” : Dopo il fiasco, la marcia indietro. Donald Trump dice ora di accettare le conclusioni dell’intelligence USA sul coinvolgimento russo nelle elezioni del 2016. In una conferenza stampa convocata precipitosamente nella Roosevelt Room della Casa Bianca, il presidente statunitense ha clamorosamente disconosciuto quanto detto al termine dell’Incontro di Helsinki con Vladimir Putin – e cioè che il Russiagate è una “caccia alle streghe” e che la Russia ...

Trump sotto accusa - critiche per la 'resa' a Putin : Donald Trump ha ''colluso apertamente con il leader criminale di una potenza ostile'' rifiutando di ammettere il comportamento di Mosca e facendo a pezzi il sistema giudiziario del suo paese . Lo ...

Bacio tra Trump e Putin : il blitz dell'attivista al consolato Usa a Milano : Il tutto a seguito dello storico incontro a Helsinki tra i due potenti del mondo . Il Bacio artistico Ecco cosa scrive su Facebook l'artista-attivista meneghina: 'Questa volta l'obiettivo della mia ...

Usa : video con Trump-Putin gay - critiche a Nyt 'omofobo' : Un cartone animato ''omofobo'' per descrivere il rapporto fra Donald Trump e Vladimir Putin. La rete si indigna contro il New York Times e chiede la rimozione del video che dipinge una relazione gay ...

Arrestata in USA Maria Butina - sospetta spia di Putin e pedina del Russiagate : La ventinovenne è stata Arrestata a Washington alla vigilia del vertice tra Trump e Putin.Continua a leggere

Sul Russiagate Trump si schiera con Putin : è bufera negli Usa : Le reazioni negli Usa Mondo politico sotto shock negli Usa per la posizione presidenziale, sia fra i dem, sia fra i repubblicani. Trump dovrebbe realizzare che "la Russia non è nostro alleato", ha ...

Putin : zero interferenze nel voto Usa Trump gli crede e scarica l’Fbi : Insorge il Congresso. A Washington l’inchiesta si allarga a «un’infiltrata dei russi» alle presidenziali

