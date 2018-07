Protesta contro il governo per i morti in mare | mani ' insanguinate' davanti al Viminale

Migranti - con le mani ‘insanguinate’ davanti al Viminale : la Protesta contro il governo : Una manifestazione davanti al Viminale per protestare contro il governo e la sua politica in tema di flussi migratori. Con le mani rosse, insanguinate, per rappresentare il colore del "sangue delle migliaia di Migranti inghiottiti nel Mediterraneo o torturati nelle carceri libiche", un centinaio di persone si sono ritrovate davanti al ministero dell'Interno.Continua a leggere

Possanzini : venerdì Protesta contro barriere artichettoniche in Municipio X : Roma – “Sotto un velo di vernice blu cobalto c’e’ sempre lui, lo stesso ponte, con il suo ossido, i suoi gradini in larga parte fratturati, la sua capacita’ di dividere anziche’ unire, la vergogna assoluta che rappresenta perche’ esclude ed impedisce il transito alle persone con difficolta’ deambulatoria. Non ci sono piu’ parole. Dopo le tante promesse, i tanti impegni, le commissioni ...

Incontro Trump-Putin - giornalista Usa portato via a forza dalla sala : Protestava per la politica nucleare : Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge “Nuclear Weapon Ban Treaty”. Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy, ...

Nel sud dell’Iraq si Protesta contro il governo centrale - almeno una persona è stata uccisa negli scontri con la polizia : Da una settimana nel sud dell’Iraq ci sono proteste contro il pessimo livello dei servizi offerti dal governo iracheno ai suoi cittadini, tra cui la scarsità di acqua potabile e di elettricità, l’elevato inquinamento e il persistente problema della disoccupazione. The post Nel sud dell’Iraq si protesta contro il governo centrale, almeno una persona è stata uccisa negli scontri con la polizia appeared first on Il Post.

Londra Protesta - 100mila in piazza contro Trump. Bandiere - cartelli - fischietti e slogan : “Non sei il benvenuto” : Un lungo, colorato, indignato ma pacifico fiume di manifestanti – oltre 100mila, secondo gli organizzatori – ha invaso il centro di Londra contro Donald Trump, con Bandiere, cartelli, fischietti e slogan per far presente al presidente Usa – in visita ufficiale – che non è il benvenuto L'articolo Londra protesta, 100mila in piazza contro Trump. Bandiere, cartelli, fischietti e slogan: “Non sei il ...

Londra invasa da 100mila manifestanti per Protestare contro Trump : Un lungo, colorato, indignato ma pacifico fiume di manifestanti - oltre 100mila, secondo gli organizzatori - ha invaso il centro di Londra contro Donald Trump, con bandiere, cartelli, fischietti e slogan. Rappresenta quella parte di Gran Bretagna che non ci sta, che questo presidente americano non riesce davvero a sopportarlo. Fino a sbeffeggiarlo nei panni di un maxi-pupazzo gonfiabile, librato in cielo nell'attenzione e nella curiosità ...

“Siamo qui per Protestare contro Trump visto che il governo non lo fa” : A Londra migliaia di persone si sono riunite per protestare contro la visita del presidente americano Donald Trump. Il capo della Casa Bianca incontra Theresa May a Chequers, la residenza di campagna dei premier britannici, a qualche decina di chilometri dalla capitale e sarà poi ricevuto dalla regi

Fca - nessun lavoratore ha aderito allo sciopero di Pomigliano per Protestare contro l'acquisto di Ronaldo : TORINO - nessun dipendente dello stabilimento di Pomigliano e del Centro logistico di Nola ha scioperato questa mattina nell'ambito delle iniziative di protesta promosse davanti allo...

'Fermate il raddoppio' Monta la Protesta contro la maxi porcilaia : Sei aziende agricole biologiche e il gruppo d'acquisto solidale Il Filo di paglia contrari al raddoppio di capi dell'allevamento di via Trivellano

Vauro Senesi aderisce alla Protesta-digiuno contro le politiche sui migranti : Vauro Senesi, fumettista di satira Politica, ha deciso di partecipare all'iniziativa di padre Alex Zanotelli, che prevede un digiuno con l'obiettivo di protestare pacificamente contro le politiche migratorie di Italia e UE [VIDEO]. Nelle dichiarazioni rilasciate all'Agenzia Vista, ha iniziato il suo discorso con ''Sono qui perché: prima gli italiani'', spiegando che in un Paese in cui non c'è solidarieta' per i migranti, inevitabilmente, questo ...

FdI Protesta con magliette azzurre per gli italiani contro i ‘radical chic’. Fico li blocca : Continua l'iniziativa di Fratelli d'Italia, in contrapposizione alle magliette rosse per i migranti: i deputati, durante la seduta a Montecitorio, hanno tolto le giacche e indossato una maglietta azzurra sopra la camicia. Fico ha minacciato di allontanarli dall'Aula.Continua a leggere

Il digiuno e la Protesta dei preti di strada contro il Governo sui migranti : "Salvare vite è il primo dovere" : preti di strada, missionari e suore vogliono manifestare il loro dissenso rispetto alle politiche migratorie del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del Governo. E per domani hanno indetto una "giornata di digiuno di giustizia in solidarietà coi migranti". Si raduneranno a mezzogiorno davanti alla basilica di San Pietro. Per dieci giorni poi saranno in piazza a Montecitorio, dove terranno un presidio.L'iniziativa è stata ...

Usa - migliaia in corteo a Chicago per Protestare contro le armi : Usa, migliaia in corteo a Chicago per protestare contro le armi Usa, migliaia in corteo a Chicago per protestare contro le armi Continua a leggere L'articolo Usa, migliaia in corteo a Chicago per protestare contro le armi proviene da NewsGo.

Abbiategrasso : le magliette rosse con l'Anpi per Protestare contro il raduno di estrema destra : magliette rosse e Anpi: tutti insieme, in una manifestazione antifascista, in Piazza Castello ad Abbiategrasso contro la Festa del Sole, il raduno organizzato nella cittadina da Lealtà e Azione LEGGI L'ARTICOLO