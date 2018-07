Produrre carburante dalla plastica può rappresentare una svolta epocale

Inquinamento - la nuova sfida : Produrre carburante dalla plastica senza combustione : Trasformare in carburante la plastica non riciclabile attraverso un processo di conversione termica in assenza di ossigeno, in cui sono assenti combustione ed...

Come Produrre carburante contro il riscaldamento globale - partendo dall'aria : È l'ambizioso progetto di Carbon Engineering, che sta sperimentando un nuovo sistema per sottrarre anidride carbonica dall'atmosfera e ridurre i gas serra