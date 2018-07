Principe Carlo testimonierà su amico vescovo accusato di pedofilia Ultime notizie | Corte

Il Cavaliere del Sabato sera : Barry Gibb dei Bee Gees nominato dal Principe Carlo : Barry Gibb, superstite del trio dei Bee Gees, è stata nominato Cavaliere dal Principe Carlo: a Buckingham Palace il cantautore anglo-australiano si è inginocchiato mentre il futuro Re di Inghilterra ...

Il Principe Carlo ha dato un soprannome davvero insolito a Meghan Markle : La duchessa di Sussex ha ricevuto un soprannome insolito dal nuovo suocero. Secondo fonti vicine al Palazzo, citate dal Daily Mail, Meghan è stata ribattezzata "Tungsteno" dal principe Carlo, in riferimento al suo carattere duro e inflessibile, come il metallo."Il principe ammira Meghan per la forza che dà a Harry", ha raccontato la fonte, "Lui ha bisogno di una figura decisa nella sua vita, viste le sofferenze passate". Da qui la ...

Terremoto : dalla fondazione Principe Carlo impegno per una nuova Amatrice : Si è conclusa la visita in Gran Bretagna del sindaco facente funzione di Amatrice, Filippo Palombini, che ha incontrato il Principe Carlo e la delegazione della Prince’s Foundation. Il primo cittadino del borgo reatino distrutto dal Terremoto del 2016 si è recato in visita a Poundbury, invitato all’incontro annuale dei vertici della fondazione. “Molto interessante la visita al nuovo quartiere di Dorchester, Poundbury – ha ...

Terremoto Centro Italia : domani il sindaco Amatrice incontra il Principe Carlo : Il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, ha raggiunto oggi l’Inghilterra per incontrare i referenti di Intbau Italia e del World Monument Fund. domani Palombini sarà in Cornovaglia, a Poundbury, dove incontrerà il Principe di Galles, Carlo d’Inghilterra, che nell’aprile del 2017 aveva visitato il borgo reatino distrutto dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Intbau, International Network for ...

Meghan Markle al compleanno del Principe Carlo - la prima uscita pubblica della neo moglie di Harry [GALLERY] : Meghan Markle alla sua prima uscita pubblica dopo il royal wedding, la bella neo sposina al compleanno del Principe Carlo: tutti i dettagli del suo outfit-- Meghan Markle sabato si è unita in matrimonio al Principe Harry. La neo duchessa di Sussex dopo aver sfoggiato il meraviglioso abito da sposa, firmato Givenchy, ha preso parte al primo evento pubblico nelle vesti di moglie di Harry d’Inghilterra. Come sempre l’attenzione si è calamitata ...

Royal Wedding – La ‘marcia indietro’ della sposa : niente Principe Carlo - ecco come entrerà in chiesa Meghan Markle : Il dubbio di Meghan Markle sul suo ingresso in chiesa ha attirato le attenzioni di tutti gli inglesi: niente Principe Carlo, la sposa ha deciso come arriverà all’altare I presunti dubbi sulla salute cagionevole di Thomas Markle, hanno costretto Meghan a prendere una decisione dolorosa. ‘Chi accompagnerà la sposa all’altare vista l’assenza del padre?‘, questa è la domanda che più spesso sul matrimonio di oggi si sono posti i sudditi inglesi. ...

Perchè il Principe Carlo accompagna Meghan Markle all’altare? La verità sul padre della sposa di Harry : Meghan Markle si sposa, ma il padre non l’accompagnerà all’altare: il Principe Carlo al fianco della futura moglie del Principe Harry Il matrimonio tra Meghan Markle e Harry d’Inghilterra potrebbe essere definito ‘il più importante dell’anno’, le nozze però avranno un intoppo altrettanto importante: il padre della sposa non la accompagnerà all’altare. Tante le chiacchiere che hanno accompagnato questa ...